2026｜政府官員社交平台換回正常頭像 標誌進一步復常

政情
更新時間：00:58 2026-01-01 HKT
發佈時間：00:58 2026-01-01 HKT

大埔宏福苑火災悲劇後，一眾政府官員社交平台紛紛轉為灰調，至12月初逐漸轉回彩色，頭像換成「深化改革 同創未來」標語。踏入2026年，特首李家超和問責官員把社交平台頭像換回正常頭像，標誌隨著新一年來臨進一步復常。

因應火災，政府取消原定於維港舉行的跨年煙花匯演，旅發局改在中環遮打道行人專用區舉辦燈光匯演和音樂會，李家超和文體旅局局長羅淑佩擔任主禮嘉賓。有官場中人指，火災令社會陷入集體悲痛，政府在尊重災民感受的前提下，改變活動形式，但社會始終不能長期被哀慟氣氛籠罩，必須化悲痛為力量，讓社會和經濟活動回復正常。

今次除夕倒數停放煙花，對維港兩岸餐廳、酒店生意無疑有影響，同時減低旅客訪港意欲，但站在人道立場，無論是業界抑或市民遊客，都理解當局安排。不過悲劇過後，社會需要踏入復原期，繼續向前，李家超和官員出席跨年倒數活動，元旦日的社交媒體頭像回復至原本的肖像相片，體現政府帶領社會各界走向復常，一方面加快推進支援災民工作，另一方面則繼續發展經濟、改善民生。

官場中人指，復常不代表忘記火災，而是對逝者的思念轉化為生活的動力，推動制度改革。政府成立的獨立委員會正馬不停蹄運作，期望能盡快查找成因和責任，追責到底，認真改革。

李家超發表新年賀詞，形容2025年是充滿挑戰但體現堅毅的一年，香港經歷了經濟復甦的強勁動力，同時也共同承受了宏福苑火災帶來的悲痛。2026年政府將聚焦兩大目標，第一是增進民生福祉，包括加快公營房屋建設，實施「簡樸房」登記制度以取締劣質「劏房」；優化醫療、教育資源，擴大長者醫療券覆蓋範圍。第二是強化創科驅動，主動對接國家「十五五」規劃，加快發展北部都會區等。

