Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會座位表再有變動 「大主席熱門」不再坐角落頭？︱Kelly Online

政情
更新時間：13:50 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:50 2025-12-24 HKT

第八屆立法會即將上任，議員座位正在編配中，近日一眾板塊已有初步商討結果，其中金融界議員、G19的陳振英，由於被「發配邊疆」至角落，沒有與G19成員做「鄰居」，引起猜測，尤其他本身是來屆立法會主席熱門人選之一。《星島頭條》收到最新座位表協調結果，陳振英沒有再被編配至角落，而是稍為「靠近」G19同僚，雖仍有所分隔，但至少位置上沒那麼「突兀」。

立法會座位表有更新 陳振英重新「靠近中間」

現時立法會議員座位分成3個直列，每列約6至7個橫排（見下方，以現屆議員座位為參考）。相同政黨或板塊的議員，一般安排坐在相近的位置「互相照應」。其中G19的議員，集中在中間列的後半部分。陳振英在上一輪臨時安排中，被安排座在大主席視角最右上方的位置，即現時林哲玄後方的空白位置，「遺世而獨立」，引來猜測。

不過據了解，截至昨日下午最新安排他會坐在右方列靠中間的位置，即現屆郭偉强的位置，毗鄰工聯會及勞聯，旁邊是工聯會林偉江。其右方相隔一條走廊，則會是G19同僚姚祖輝。

至於陳振英原本獲編配的最右上角位置，將會交由「單頭」的醫療衞生界林哲玄落座。此外，經民聯黨魁吳永嘉原被安排坐在第二排，但根據最新座位安排，他會坐在中間列的第一排，即本屆所在的位置。

有議員私下指，早前的座位安排的確容易引起猜測，是否對大主席之位有所暗示，但認為猜測太多無意思，需要更高層次拍板，目前只能靜候佳音。

相關新聞：大棋盤︱經民聯換屆 新設崗位領導議會事務 新座位表暗示大主席人選？

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前