立法會座位表再有變動 「大主席熱門」不再坐角落頭？︱Kelly Online

第八屆立法會即將上任，議員座位正在編配中，近日一眾板塊已有初步商討結果，其中金融界議員、G19的陳振英，由於被「發配邊疆」至角落，沒有與G19成員做「鄰居」，引起猜測，尤其他本身是來屆立法會主席熱門人選之一。《星島頭條》收到最新座位表協調結果，陳振英沒有再被編配至角落，而是稍為「靠近」G19同僚，雖仍有所分隔，但至少位置上沒那麼「突兀」。

立法會座位表有更新 陳振英重新「靠近中間」

現時立法會議員座位分成3個直列，每列約6至7個橫排（見下方，以現屆議員座位為參考）。相同政黨或板塊的議員，一般安排坐在相近的位置「互相照應」。其中G19的議員，集中在中間列的後半部分。陳振英在上一輪臨時安排中，被安排座在大主席視角最右上方的位置，即現時林哲玄後方的空白位置，「遺世而獨立」，引來猜測。

不過據了解，截至昨日下午最新安排他會坐在右方列靠中間的位置，即現屆郭偉强的位置，毗鄰工聯會及勞聯，旁邊是工聯會林偉江。其右方相隔一條走廊，則會是G19同僚姚祖輝。

至於陳振英原本獲編配的最右上角位置，將會交由「單頭」的醫療衞生界林哲玄落座。此外，經民聯黨魁吳永嘉原被安排坐在第二排，但根據最新座位安排，他會坐在中間列的第一排，即本屆所在的位置。

有議員私下指，早前的座位安排的確容易引起猜測，是否對大主席之位有所暗示，但認為猜測太多無意思，需要更高層次拍板，目前只能靜候佳音。

