大棋盤︱經民聯換屆 新設崗位領導議會事務 新座位表暗示大主席人選？

政情
更新時間：08:46 2025-12-22 HKT
發佈時間：08:46 2025-12-22 HKT

第八屆立法會尚有一個多星期便上任，除不同議會板塊重組外，亦有政黨趁交接期作領導層換屆。消息透露，代表商界的經民聯今日公布換屆，即將卸任工程界議員的黨主席盧偉國會留任，「以老帶新」一段時間，同時新設類似「黨魁」的崗位，由連任議員領導議會工作。

經民聯「三巨頭」齊卸任 資深議員不多

不像民建聯、工聯會等傳統政黨，經民聯並非定期換屆，一向是按需要更替領導層。今次立法會改選，黨內老將梁君彥、林健鋒、盧偉國齊齊退下火線，雖然各自功能界別內的接班人都順利當選，但始終欠缺議會經驗，難以即時擔大旗，由盧偉國「多坐一會」黨主席亦可以理解。

經民聯有8人當選新一屆議員，包括6名功能界別和兩名選委界議員，當中4人為連任，包括梁美芬、劉業強、吳永嘉和陳祖恒。

座位表初步方案出爐 大主席熱門有暗示？

鑒於盧偉國即將離任，該黨也需要推舉一名議員，在回應重要議題、集體發言等場合做代表。據悉，經民聯會新設類似「黨魁」的領導職位，在議會內代表該黨發言，預料由已任9年議員的廠商會吳永嘉擔任。若論經驗，其實以2008年連任至今的選委界梁美芬最豐富，也是新一屆議會最資深議員之一，但因為個人背景和風格，由商界議員領頭似乎更合適。

除了政黨領導層更替，政圈最關注來屆大主席寶座花落誰家，大熱人選不外乎民建聯李慧琼和金融界陳振英。政圈耳語，陳振英近日行情看漲，從兩項安排細節可見端倪，第一是議會板塊「G19」敲定人選，作為當中最資深的陳振英並無擔任正、副召集人，似暗示「另有任用」。

第二是立法會座位安排已有初步方案，陳振英並未安排與「G19」坐在一起，反而「發配邊疆」，到從主席台角度右上角最遠的位置，與地建界黃浩明為鄰，前面是林哲玄、江旻憓等單頭議員，引來猜測有關位置是否只是「臨時」，以讓他日後準備坐上正中的主席位。

圖示本屆立法會座位表。從大主席角度右上角的位置，最後一排本身是一些單頭、無黨派議員的座位。
圖示本屆立法會座位表。從大主席角度右上角的位置，最後一排本身是一些單頭、無黨派議員的座位。

板塊議員「單丁」較少有 遑論資深議員

有熟悉議會運作人士指，有關座位編配只是初步計劃，由各板塊自行商討，較大型板塊通常「劃一、兩個區域」，其後各自分配座位容納一眾成員；一般而言，很少出現有個別板塊成員「單丁」的情況，遑論資深議員，「例如『C15+』都斬開咗三份，不過無人係『單丁』。」至於為何一位資深議員被安排坐在角落惹人猜想，大家可自行領會。

有資深議員指，立法會最終座位表一般是等宣誓後、大主席人選塵埃落定後才有定案，據上屆經驗，大主席人選要有更高層次拍板。

聶風

