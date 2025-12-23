Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚鎮國約見水務署署長 反映北區沖廁再造水過於深色 有健康需要居民難觀察大小便顏色

政情
更新時間：14:32 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:32 2025-12-23 HKT

隨着2024年3月石湖墟再造水廠的運作，北區逐步以再造水沖廁，緩解水資源壓力。候任新界北立法會議員譚鎮國今日（23日）在社交平台發文，引述北區居民意見，指用於沖廁的再造水過於深色，令有健康需要的居民難以觀察大小便顏色，故與現任議員劉國勳早前約見與水務署署長黃恩諾，反映居民意見同時探討解決方案。

跟進北區居民再造水沖廁問題

黃恩諾解釋，加入藍色食用色素，以分辨再造水及一般食水，防止喉管錯誤接駁或誤用，承諾會考慮市民意見，研究從味覺或嗅覺方向區分，既保障市民使用安全，又解決居民因水色過深帶來的困擾。

另外，他亦跟進有關皇后山食水情況，得知目前正使用的臨時喉管將於下月駁入永久喉管，而為市民更安心飲用食用，水務署計劃透過資助為全港有需要樓宇的口管加設濾網，進一步保障樓宇食水安全。

候任新界北立法會議員譚鎮國與現任議員劉國勳早前約見與水務署署長黃恩諾。譚鎮國FB圖片
候任新界北立法會議員譚鎮國與現任議員劉國勳早前約見與水務署署長黃恩諾。譚鎮國FB圖片

