譚鎮國約見水務署署長 反映北區沖廁再造水過於深色 有健康需要居民難觀察大小便顏色
隨着2024年3月石湖墟再造水廠的運作，北區逐步以再造水沖廁，緩解水資源壓力。候任新界北立法會議員譚鎮國今日（23日）在社交平台發文，引述北區居民意見，指用於沖廁的再造水過於深色，令有健康需要的居民難以觀察大小便顏色，故與現任議員劉國勳早前約見與水務署署長黃恩諾，反映居民意見同時探討解決方案。
黃恩諾解釋，加入藍色食用色素，以分辨再造水及一般食水，防止喉管錯誤接駁或誤用，承諾會考慮市民意見，研究從味覺或嗅覺方向區分，既保障市民使用安全，又解決居民因水色過深帶來的困擾。
另外，他亦跟進有關皇后山食水情況，得知目前正使用的臨時喉管將於下月駁入永久喉管，而為市民更安心飲用食用，水務署計劃透過資助為全港有需要樓宇的口管加設濾網，進一步保障樓宇食水安全。
