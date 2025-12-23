宏福苑大火｜經民聯倡大埔頌雅路熟地作重建 邀競委會調查打擊圍標 黃偉綸：讓居民「有得揀」

經民聯多名立法會議員今日（23日）約見「應急住宿安排工作組」組長、財政司副司長黃偉綸、政務司副司長卓永興等多名官員，就大埔宏福苑火災後的居民安置、調查進展及制度改善，提出四大範疇建議，包括建議將大埔頌雅路熟地作為重建選址考慮、為受災居民提供短中長期住宿支援、全力打擊圍標以及檢討維修工程監管制度等。

頌雅路熟地已完成打樁 配套成熟

就長遠重建安排，經民聯表示經詳細研究後，認為大埔區內頌雅路（毗鄰富蝶邨及富亨邨）的一幅約 1.8 公頃工地，是現時較為可行、快捷的選項。該地塊本身是熟地，相關公營房屋工程已於2023年12月展開，地盤已完成打樁、 平整及基本基礎建設，可大幅縮減前期規劃及施工時間。地塊配套亦成熟，鄰近多個大型屋邨，社區配套、交通網絡及生活設施均已完備，能迅速滿足入住 居民日常需要。同時有利原區安頓，既方便居民維持社區網絡，又與災場保持一定距離，有助心靈恢復。

林健鋒倡邀競委會加入調查

經民聯向政府提出短、中、長期對受災居民的全面支援方案，包括緊急現金援助、臨時住宿安排、物資支援、緊急行政協助及永久安置選擇等，並強調必須以「情、理、法」兼備、以情先行的原則，彈性處理災民的不同需求。具體安置選項應多元化，包括短中期住宿，提供不同區域的過渡性房屋、房協項目，以及屯門寶田中轉房屋、啟德「啟航 1331」等選擇。

經民聯又建議政府應盡快根據法例訂立清晰的回購方案，考慮已補地價及未補地價單位的不同情況；亦可提供租住公屋，為經濟情況有變或希望減輕負擔的居民，提供租住公屋的選項。

此外，經民聯支持成立獨立委員會調查事件，並建議政府邀請競爭事務委員會加入調查，從專業角度審視相關工程有否涉及系統性問題。經民聯立法會議員林健鋒表示，根據《競爭條例》，競委會核心職能包括執行「第一行為守則」（禁止合謀行為，如圍標 ）、「第二行為守則」（禁止濫用市場權勢）及「合併守則」，而「圍標」正是競委會重點打擊的反競爭行為，促請競委會未來在樓宇大型維修監管上積極介入相關程序，並全力打擊圍標等違法行為，以堵塞制度漏洞，保障業主權益及公眾安全。

黃偉綸：情理法照顧居民意願

黃偉綸在Facebook表示，感謝經民聯認同政府在大埔火災後迅速應變和善後，並就長遠方案提出了一些建議，政府會小心考慮和研究，並將透過「一戶一社工」收集居民就長遠方案的初步意見。他又指，行政長官已指示「應急住宿安排工作組」，研究及提出長遠方案，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源，協助受影響的家庭重建家園，盡快回復正常生活。

他表示，希望以「組合拳」的方式讓居民「有得揀」。他亦感謝經民聯在這段時間，落力支援居民在物資上的需要。

房屋局局長何永賢、民青局副局長梁宏正、發展局副局長林智文等官員亦有出席會面。

