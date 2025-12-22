第八屆立法會議員1.1早上宣誓 李家超監誓 首次於公眾假期舉行

政府將於2026年1月1日（星期四）上午11時，在立法會綜合大樓會議廳舉行第八屆立法會議員的宣誓儀式，並由行政長官李家超為議員監誓。宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。

政府將於舉行宣誓儀式後公布宣誓有效的立法會議員名單。 根據經《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》修訂的《宣誓及聲明條例》（第11章），行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人。

候任第八屆立法會議員出席有關宣誓儀式的示範。資料圖片

星島專欄「大棋盤」上周報道，宣誓儀式首次訂於元旦日公眾假期舉行，有議員認為此舉顯示新立法會「半分鐘都不浪費」，走馬上任後立即與政府跟進大埔火災善後、修訂法例等，以及參與新一份《財政預算案》諮詢工作。

回歸以來，每屆立法會任期展開，與議員宣誓就任日期並不相同，中間時隔兩天至10多天不等，例如2016年鬧出的宣誓風波，當屆議員任期於10月1日展開，同月12日宣誓。以往宣誓儀式大多在星期三舉行，同日由議員互選立法會主席。及至2021年選舉改制後，第七屆立法會任期於2022年1月1日展開，議員在1月3日星期一即宣誓，並改由特首監誓，政府同日下午確認全體議員宣誓有效。

