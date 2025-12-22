經民聯領導層換屆 新設黨魁由吳永嘉出任 盧偉國續任黨主席

《星島》專欄「大棋盤」今日（22日）報道，經民聯領導層將換屆，新設黨魁一職，由連任議員的工業界（第二）的吳永嘉出任。經民聯今日宣布，執委會開會決議通過新一屆監事會和執委會領導層名單。即將卸任工程界立法會議員的盧偉國，繼續留任執委會主席；新增黨魁一職由吳永嘉出任。

經民聯：矢志發揮工商專業橋樑紐帶作用

監事會方面，林建岳續任主席，張華峰、胡劍江擔任副主席，石禮謙任司庫；梁君彥繼續擔任榮譽主席，鄭翔玲為監事會榮譽主席，張國榮則擔任榮譽顧問。執委會方面，盧偉國出任主席，吳永嘉任黨魁，副主席包括林健鋒、梁美芬、劉業強及陳祖恒。秘書長由棄選的陸瀚民擔任，副秘書長為韓成科。

經民聯指，面對國家發展新布局，新一屆領導層矢志將繼續積極發揮香港工商專業界代表的優勢和作用，全力貫徹「推經濟、惠民生」的理念，為香港更好融入國家發展大局建言獻策。