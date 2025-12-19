黎智英案︱鄧炳強致函《金融時報》 重申案件無關新聞自由

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間關聯公司勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物案，早前法庭裁定3項控罪全部成立，部分外國媒體發布針對黎智英案的評論文章，試圖為黎智英開脫罪名。保安局局長鄧炳強今日（19日）去信《金融時報》（Financial Times），反駁該報評論文章《黎智英的定罪對香港來說是個不祥之兆（Jimmy Lai’s conviction is ominous for Hong Kong）》，明確指出案件從來不涉及新聞自由，黎智英的唯一意圖是推翻中共政權，這些行為在任何國家都是不被允許的，包括英國。

斥公然無視法治精神

鄧炳強指出，該文章試圖誤導讀者，黎智英僅僅是對民主活動滿腔熱忱，而忽略了黎智英案的嚴重性，以及法庭判決是根據法律和證據而定罪的。文章亦沒有提及黎智英案公開審訊156天、黎智英本人作供52天、法院裁決理由長達855頁，這些都是公開讓大眾查閱的。

他強調，黎智英案從來不涉及新聞自由，法庭已明確指出，無論是《香港國安法》生效前或後，黎智英的唯一意圖都是推翻中共政權，形容這些行為在任何國家都不被允許，包括英國。

他亦指出，該報支持英國政府視黎智英定罪為「政治動機的起訴」，明顯是企圖向中國和香港特區政府施壓，更提出黎智英案件可能成為英美領導人在未來討論中「有用的談判籌碼」，是公然無視法治精神，同時也是外交挑釁。

鄧炳強重申，香港特區執法部門一直基於證據和法律，對有關人士或單位採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。與此同事，任何犯罪行為，包括利用大埔火災悲劇激起仇恨和鼓吹分裂的罪行，都不是文章提及的表達異見，特區政府會根據法律嚴肅處理。