立法會選舉｜評江旻憓與方國珊 湯家驊：什麼人當選落選 原因不一定與才能相關

政情
更新時間：14:54 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:54 2025-12-19 HKT

【立法會/江旻憓/方國珊/湯家驊】立法會選舉12月7日完成，空降旅遊界的巴黎奧運金牌得主江旻憓「一擊即中」，成功當選，亦有地區人士「17年磨一劍」，西貢區議員方國珊第六次參選終於圓夢，成為全港票后。行政會議員成員湯家驊在網上發文，指參加選舉有知名度非常重要，「老實說有多少人會細看候選人的政綱以作比較？選一張熟悉的面孔總比花時間去鑽研面前的陌生人是否值得支持更容易。」他形容，無論什麼人當選、落選，背後是有原因的，而這原因不一定與才能相關。

湯家驊：知名度、時勢及形象對參選重要

湯家驊今日（19日）在Facebook發文，指一位有「劍后」之稱的候選人氣定神閒，輕輕鬆鬆地取下議席，也有候選人花了近廿年於地區工作，多次嘗試才首度奪得議席成為「票后」。他認為大家要明白選舉是什麼遊戲，首先知名度非常重要，環看世界，當選的不乏演員或選民熟悉的人士。

他指時勢亦是重要因素，「看看（美國總統）特朗普，明知他是一個壞人，也有前科可鑑，但另一個候選人實在太糟糕了，兩害取其輕，唯有選一個想像中不是那麼糟糕的人。這不是選民問題，是制度限制的問題。」湯家驊又指，形象也是重要的，「外表誠懇和平易近人的候選人有一定的優勢；拘謹小心的候選人往往有拒人於千里的感覺，選民不選你是有原因的。」

湯家驊：輕鬆拿下議席不等於不能成為稱職議員

湯家驊直言，參選人縱有滿腹經綸、愛國如命，也會因為缺乏天時、地理、人和而飲恨政壇，「懂得如何發揮政治藝術，很多時便是你可在選舉中勝出的原因。」他強調，他並非說當選的人沒有才能，只是想指出什麼人當選、什麼人落選是有原因的，而這原因不一定與才能相關，「輕輕鬆鬆拿下議席不等於他日後不能成為稱職的議員；辛苦耕耘回來的地區經驗也需要轉化為整體社會利益，才算對得起選民。未來4 年是試金石，希望議員不會辜負社會對你們的期望。」

