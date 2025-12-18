十五五規劃｜劉國勳倡善用北部都會區發展 主動與大灣區9個內地城市對接

國家主席習近平指示香港要主動對接「十五五規劃」，深度參與大灣區建設。即將卸任的民建聯立法會議員劉國勳提倡善用北部都會區發展，全面對接「十五五規劃」，包括透過專屬法例創造深化改革空間，主動與大灣區9個內地城市對接，打破傳統行政壁壘，實現跨區域聯動。他更預告卸任後會重啟「香港北部都會發展聯盟」工作，並會透過城市規劃師及測量師等資格，在前線參與北都建設。

他提到國家於今年9月宣布，以大灣區9個內地城市作為要素市場化配置綜合改革試點，即於該些地區推行重大改革，旨在打破要素流動障礙，優化資源配置，培育新質生產力，並為建設全國統一大市場探索經驗。他建議香港可透過北都專屬法例主動與這9個城市對接，實現跨區域聯動，因地制宜推進改革。

建議研與大灣區9市共同制訂「聯合政策包」

被問到過往特區政府要與內地城市合作，或需經中央批准，難以私下主動對接，他指目前正是「十五五規劃」，中央會推動新一輪政策，認為國務院新公布灣區內地9市要推動市場化改革，不只是9市有新安排，更是希望香港可主動對接，正好可透過這個國家級改革，雙方坐下來商討，再向中央提出建議，故現在是合適的時機去做。

他又建議香港要推動推動北都與大灣區城市協同發展，例如推出「聯合政策包」、共建「聯合產業園」、設立「聯合資金池」，共同推動市場項目落地。其中「聯合政策包」，他建議可研究與大灣區9市共同制訂「聯合政策包」，例如提供跨境產業空間「買一送一」模式，以「香港基地+內地配套」形式實現研發生產銷售的整體佈局。

「聯合產業園」鼓勵內地國資與港資合作成立園區公司

「聯合產業園」則建議通過鼓勵內地國資與港資在北部都會區合作成立園區公司，並引進相關知名企業，發揮國企產業資源豐富、政策支持的有力優勢，結合香港國際化程度高、事務處理靈活的特點，實現優勢互補和收益分配，共同推進北部都會區建設。 「聯合資金池」是收益共享機制以保障合作穩定長期的基礎，應率先解決中央財政資金合規投入內地困難、跨境對外直接投資與外商直接投資流動不暢等問題，從鼓勵境內國資與港資在北部都會區合作成立園區公司，以及共同籌建灣區基金兩方面著手推進，保障粵港澳大灣區收益共享。

最後他亦稱，擔任議員期間一直推動新界北發展，累積了不少的人脈網絡，相信未來除了民建聯外，都會與不同黨派合作，只要對方是有心推動北都發展即可。至於新界北兩名候任議員都是新人，會否擔心二人未能做好把關，他認為二人在地區及跨界別都有很資深的經驗，相信可帶到創新到北都發展，他會將自己過往的經驗及心得和二人交流，可能會做得好。

記者、攝影：郭詠欣

