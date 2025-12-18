Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會｜「G19」重組 17人組成包括7名新丁 姚祖輝、莊家彬等加入

政情
更新時間：12:01 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:01 2025-12-18 HKT

第八屆立法會選舉結束後，無黨派議員協作平台「G19」進行重組，今（18日）公布共有17名候任議員加入，包括10位連任議員及7位「新丁」議員。成員以界別劃分，功能界別佔9人，選舉委員會界別佔8人。

9功能界別議員及8選委界議員組成「G19」

功能界別議員包括陳振英（金融界）、李惟宏（金融服務界）、邱達根（科技創新界）、陳沛良（保險界）、霍啟剛（體育、演藝、文化及出版界）、嚴剛（商界（第三））；以及新當選的林銘鋒（航運交通界）、姚祖輝（商界（第二））及鍾奇峰（進出口界）。選舉委員會界別議員則包括姚柏良、簡慧敏、李浩然、陳曼琪，以及新當選的李家駒、吳英鵬、莊家彬及樓家強。

「G19」聯10議員組27人名單供統籌委員會報名

「G19」同時公布新一屆召集人為霍啟剛，副召集人為姚柏良、簡慧敏及李浩然。17名成員一致同意，「G19」在第八屆立法會將繼續定位為「專業獨立、務實理性、愛國愛港」的非政黨及非綑綁投票合作平台，目標加強溝通協作、共享資源、提升效益，支持特區政府依法施政及促進行政立法協作。

「G19」於2022年第七屆立法會成立初期有19名議員，因而得名；其後一名成員黃元山加入政府，成員減至18人，但名稱維持不變。今屆「G19」將繼續沿用原名，不設中文名稱。

「G19」亦透露，已與工聯會7名議員、勞聯2名議員及實政圓桌莊豪鋒，合組一張27人名單，僅供統籌委員會報名用途，技術上由霍啟剛擔任名單統籌人，但其餘10位議員並非「G19」成員。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
12小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
18小時前
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
1小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
17小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
13小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
6小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
21小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即時娛樂
3小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
21小時前
最強小三高調晒愛富商男友激罕現真身 肯買呢樣嘢 網民呼：係愛呀！
「最強小三」高調晒愛 百億富豪男友激罕現真身 紓尊降貴買呢樣獲讚：係愛呀
影視圈
2025-12-17 11:00 HKT