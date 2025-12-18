立法會｜「G19」重組 17人組成包括7名新丁 姚祖輝、莊家彬等加入

第八屆立法會選舉結束後，無黨派議員協作平台「G19」進行重組，今（18日）公布共有17名候任議員加入，包括10位連任議員及7位「新丁」議員。成員以界別劃分，功能界別佔9人，選舉委員會界別佔8人。

9功能界別議員及8選委界議員組成「G19」

功能界別議員包括陳振英（金融界）、李惟宏（金融服務界）、邱達根（科技創新界）、陳沛良（保險界）、霍啟剛（體育、演藝、文化及出版界）、嚴剛（商界（第三））；以及新當選的林銘鋒（航運交通界）、姚祖輝（商界（第二））及鍾奇峰（進出口界）。選舉委員會界別議員則包括姚柏良、簡慧敏、李浩然、陳曼琪，以及新當選的李家駒、吳英鵬、莊家彬及樓家強。

「G19」聯10議員組27人名單供統籌委員會報名

「G19」同時公布新一屆召集人為霍啟剛，副召集人為姚柏良、簡慧敏及李浩然。17名成員一致同意，「G19」在第八屆立法會將繼續定位為「專業獨立、務實理性、愛國愛港」的非政黨及非綑綁投票合作平台，目標加強溝通協作、共享資源、提升效益，支持特區政府依法施政及促進行政立法協作。

「G19」於2022年第七屆立法會成立初期有19名議員，因而得名；其後一名成員黃元山加入政府，成員減至18人，但名稱維持不變。今屆「G19」將繼續沿用原名，不設中文名稱。

「G19」亦透露，已與工聯會7名議員、勞聯2名議員及實政圓桌莊豪鋒，合組一張27人名單，僅供統籌委員會報名用途，技術上由霍啟剛擔任名單統籌人，但其餘10位議員並非「G19」成員。