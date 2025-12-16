李家超述職︱向習近平匯報四方面 稱香港將推行系統性改革 不允許大埔火災悲劇重演

行政長官李家超正在北京述職，他今午（16日）在中南海瀛台向國家主席習近平匯報香港當前形勢和特區政府工作情況。李家超晚上在駐京辦會見傳媒時表示，就大埔宏福苑火災查出真相、問責到底，自己在匯報期間清晰向習主席報告，對方亦指示要抓緊落實。

黎智英3項罪成彰顯法律正義

李家超表示，自己向習主席匯報了香港在政治、經濟和社會的整體情況，匯報包括四方面，第一，特區政府堅定不移維護國家安全、保持高度警惕，過去一年抓緊時間完善維護國家安全的相關法律制度和執行機制，完善維護國安附屬法例的立法，修訂職工會條例和監獄規則等工作，進一步填補國安風險的假板。

李家超又提到，法庭昨日已就黎智英案作出裁決，裁定黎智英3項控罪全部成立，法庭的定罪判決，彰顯了法律正義，維護了香港的核心價值。

立法會投票率超上屆 反映施政方向獲認同

第二，立法會選舉順行舉行，以及政府持續支援大埔火災災民，全力做好善後和復原工作。李家超指，選舉前發生宏福苑火災，感謝中央關心和全力支援處理災情，特區政府在市民支持下，完成立法會換屆選舉工作，整體投票率達31.9%，超過上屆投票率，彰顯特區政府施政方向、火災救援重建和改革的決心，令立法會工作得到市民大致認同。

他又謂，在行政主導和「愛國者治港」原則下，政府會與新一屆立法會良好合作，共同推動火災支援和重建工作。政府亦會推行系統性改革，並大力發展經濟、改善民生。他又向習主席匯報了特區政府全力以赴做好傷員救治、善後支援、社會復原、全面調查、制度改革等工作，並成立由陸啟康法官主持的獨立委員會，全面找出真相，追究責任到底。他承諾會推行系統性改革，打破利益藩籬，不允許悲劇再次發生。

香港會抓緊十五五規劃機遇

第三，香港特區保持經濟發展良好勢態，民生持續改善。他指出，香港抓緊十五五規劃機遇，推動八大中心建設和發展，利用好香港享有國家、國際雙重疊加優勢發展經濟。他形容，經濟增長是改善民生的基礎，能夠創造就業和財富，自己重視民生，在這3年多以來，一直致力改善基層住房問題，興建3萬個簡約公屋，又處理了兩個老大難問題，包括簡樸房取締劣質劏房，和立法規管網約車。

第四，香港特區會主動融入和服務國家發展大局，對接十五五規模。李家超感謝中央過去一年推出多項挺港、惠港措施，包括支持國際調解院落戶香港、擴展「港資港法、港資港仲裁」的適用範圍、粵車南下12月23日進入香港市區，這些措施將進一步增添香港的發展動能。