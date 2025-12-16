習近平充分肯定李家超及特區政府工作 過去一年堅定維護國家主權、成功舉辦立法會選舉

行政長官李家超今日（16日）在北京展開第二日述職行程，下午向國家主席習近平，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。習近平接見李家超期間表示，李家超帶領特別行政區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長。香港由治及興邁出新步伐。「中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」

習近平囑咐：主動對接國家「十五五」規劃

習近平又指，大埔重大火災令人痛心，再次向遇難者、殉職消防員表示哀悼，對家屬以及受災同胞表示慰問。

習近平提到，二十屆四中全會，對「十五五」時期國家經濟社會發展，作出頂層設計和戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，促進香港長期繁榮穩定。「你和特別行政區政府要主動對接國家『十五五』規劃，推動香港實現更好發展。」

李家超：衷心感謝習主席和中央關懷支持 全力做好災後支援重建

李家超回應指，衷心感謝習主席和中央政府一直以來對香港特區的關懷和支持。他指過去一年，堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，積極推行「以結果為目標」的管治文化，深化改革、發展經濟、改善民生。在政府與社會的共同努力下，經濟持續發展，政府的財政有望在今年由虧轉盈。香港在多方面的國際排名上升，這些都反映香港不斷穩步向前，和國際社會對香港的信心。

財政有望今年由虧轉盈

他又提到，上月大埔火災對社會帶來沉重打擊，感謝習主席高度重視，向不幸遇難者和殉職消防員致以深切哀悼，並向遇難者家屬和受災市民表達慰問，指示中央港澳辦及時協調相關單位，協助特區政府救援。內地省市、企業以及海內外同胞，紛紛對香港給予支持，送上慰問和捐款。特區政府會全力做好災後的支援和重建工作。

去年，國家主席習近平在總理李強陪同下，接見李家超。當時習近平稱讚李家超擔當作為、務實進取，歷史性完成《基本法》第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不但提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，「中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」