羅淑佩分享詩歌傳遞「喜樂」 冀災後社會心中存盼望與平安
更新時間：13:26 2025-12-14 HKT
發佈時間：13:26 2025-12-14 HKT
發佈時間：13:26 2025-12-14 HKT
今天（14日）是普世基督宗教「將臨期」的第三主日，教會傳統上以「喜樂」為主題，繼續預備紀念耶穌基督降生和帶出聖誕節的真正意義。文化體育及旅遊局局長羅淑佩所屬教會也在今日舉行主日崇拜，她負責帶領詩歌敬拜環節，並在社交平台發文分享詩歌《神未曾應許》，期望這首詩歌能與災民同行，與社會一同踏上復常之路的日子當中為大家帶來一點力量。
羅淑佩表示，大埔火災發生後，她思量多時，如何在這樣的情況下，依然合宜地傳遞「喜樂」的信息，帶出平安、盼望餘又能對逝者和災民帶來追思及安慰。最後，回應牧者圍繞「靠主喜樂」的經文與講道，她選唱了《神未曾應許》這首詩歌。歌詞寫道，神沒有應許天色常藍、花兒常開，但祂應許人們「生活有力，行路有亮光，工作得息，試煉得勉勵，危難有賴，無限的體諒，不死的愛」。她指出，這些都是社會現在很需要的一份心中平安、心中盼望，有了這些，市民就可以有心中喜樂。
