民建聯深切悼念蘇錦樑離世 曾鈺成：已實現個人抱負「無悔一生」

民建聯會務顧問、前副主席，商務及經濟發展局前局長蘇錦樑近日離世，終年67歲。民建聯全體成員對此表示深切哀悼，願他安息，並向其家人致以誠摯慰問。

蘇錦樑擔任民建聯副主席及會務顧問期間貢獻良多

民建聯表示，蘇錦樑長期致力於服務香港社會，在擔任民建聯副主席及會務顧問期間，為聯盟的建設和香港的繁榮穩定貢獻良多。他心繫香港、務實進取，推動民建聯在促進經濟民生、團結各界力量方面發揮了積極作用。其後在特區政府擔任商務及經濟發展局局長，蘇錦樑積極推動香港商貿發展，加強對外交流合作，為鞏固香港國際商業樞紐地位盡心盡力。

民建聯亦指，蘇錦樑一生愛國愛港，恪守服務市民的初心，其奉獻精神和高尚品格值得永遠銘記。他的離去是民建聯和香港社會的重大損失。民建聯將繼承蘇錦樑的遺志，繼續堅定不移推動香港發展，維護社會福祉。

民建聯創黨主席曾鈺成表示，與蘇錦樑相識幾十年，形容對方有理想，對服務社會及報效國家充滿熱誠，工作投入並為自己工作感到自豪，相信他從加入民建聯到進入政府，已實現個人抱負，可以說是「無悔一生」。曾續指，蘇錦樑早前曾中風，患重病已有一段時間，最初得知蘇錦樑患重病時，眾人均感憂心，但對方一直保持樂觀，精神良好且活躍。他提到，最後一次見面已是數年前，當時對方態度依然積極。曾鈺成亦稱，蘇錦樑的子女及孫輩生活皆不錯，相信蘇錦樑會感到安慰，並祝願逝者安息。

張國鈞：願蘇錦樑一路好走

民建聯前副主席張國鈞表示，對蘇錦樑逝世深感惋惜，希望其家人節哀，願蘇錦樑一路好走。張國鈞亦讚揚蘇錦樑熱心社會工作，對經濟發展有貢獻。張國鈞指出，蘇錦樑曾加入特區政府，在經濟發展方面付出不少力量。離開政府後，他繼續在不同層面服務社會。