立法會選舉2025｜曾國衞承認火災影響投票率 無效票多或與選民不了解要求所致

立法會換屆選舉已順利完成，有131萬人投票，投票率為31.9%。政制及內地事務局局長曾國衞今早(13日)在一個電視節目上，承認大埔宏福苑火災對投票率有一定影響，但對最終的投票率感到欣慰。對於有分析指，今次投票率是回歸以來第二最低，曾認為社會不應與立法會選舉改制前的投票率作比較。

他表示，始終以前的選舉，反中亂港份子是透過一個不完善的選舉制度進入議會，與現在已完善的選舉制度有很大的分別，現在的是君子之爭，大家比政綱、拼實力。被問到若沒有火災，投票率是否可更高時，他強調政府及候選人都很努力，整個選舉氛圍非常好，承認本期望今次的投票情況會更進一步，可惜不幸地發生了火災，的確會對投票造成影響。

至於地區直選有4.1萬張無效選票，是回歸以來最高，曾國衞解釋，一區要選出兩名議員，有些市民或不小心，甚至不太清楚情況下，以為要揀選兩位議員，變成無效票，不認同是因為有人被逼投票所致。他指會進一步加強提醒選民要如何投票，而若社會接受，不排除重新考慮引入智能投票箱。

當被問到投票率上升可否獲中央信任推動立法會普選，他認為整體選舉安排以至選舉制度，目前都是朝著一個好的方向走，正是中央都樂見的，希望日後的時機成熟或者實際情況許可，最終達至《基本法》所規定的普選產生的目標。

