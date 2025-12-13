商經局前局長蘇錦樑離世 李家超表示哀悼 向其家人致以深切慰問

民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。行政長官李家超今日（13日）對他的辭世表示哀悼，並其家人致以深切慰問。

李家超：蘇錦樑為香港貢獻良多

李家超表示，蘇錦樑在政府和不同公職服務香港社會多年，在經濟、貿易、旅遊、資訊科技、電訊及創意產業等多個範疇推動香港發展。他一直以專業知識和熱誠服務香港社會，為香港貢獻良多。他於2012年獲頒授金紫荊星章。

丘應樺：蘇錦樑對推動本港經貿發展貢獻良多

商務及經濟發展局局長丘應樺亦對蘇錦樑逝世表示深切哀悼，並向其家人致以誠摯慰問。丘應樺說，蘇錦樑在任內推行多項政策措施，並促進香港與其他經濟體的合作，對推動本港經貿發展貢獻良多。

蘇錦樑於2008年加入政府，出任商務及經濟發展局副局長，並於2011至2017年6月出任商務及經濟發展局局長。他亦曾服務不同諮詢及法定組織，參與公共醫療服務、教育、地區治理等事務。

