Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商經局前局長蘇錦樑離世 李家超表示哀悼 向其家人致以深切慰問

政情
更新時間：12:51 2025-12-13 HKT
發佈時間：12:51 2025-12-13 HKT

民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。行政長官李家超今日（13日）對他的辭世表示哀悼，並其家人致以深切慰問。

李家超：蘇錦樑為香港貢獻良多

李家超表示，蘇錦樑在政府和不同公職服務香港社會多年，在經濟、貿易、旅遊、資訊科技、電訊及創意產業等多個範疇推動香港發展。他一直以專業知識和熱誠服務香港社會，為香港貢獻良多。他於2012年獲頒授金紫荊星章。

丘應樺：蘇錦樑對推動本港經貿發展貢獻良多

商務及經濟發展局局長丘應樺亦對蘇錦樑逝世表示深切哀悼，並向其家人致以誠摯慰問。丘應樺說，蘇錦樑在任內推行多項政策措施，並促進香港與其他經濟體的合作，對推動本港經貿發展貢獻良多。

蘇錦樑於2008年加入政府，出任商務及經濟發展局副局長，並於2011至2017年6月出任商務及經濟發展局局長。他亦曾服務不同諮詢及法定組織，參與公共醫療服務、教育、地區治理等事務。

相關新聞：商經局前局長蘇錦樑因病離世 享年67歲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
19小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
1小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
17小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
8小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
4小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
39分鐘前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
20小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
7小時前
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
樓市動向
22小時前