立法會｜新丁上「雞精班」初探大樓 10人缺席參觀 江旻憓「早晨」回應追問

政情
更新時間：13:20 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:20 2025-12-12 HKT

立法會秘書處一連兩日為新一屆議員開簡介會，今天（12日）主要是「新丁」上堂學習議會申訴制度、行政署及律政司簡介等，而中午他們就參觀大樓的採訪設施、公眾教育設施等，期間不少議員對俗稱「咪兜」的採訪區感興趣，多次嘗試將採訪講台調高、調低。

10人或對大樓熟悉缺席參觀

中午的參觀團分為兩團，根據現場所見合共有30人出席，而今屆有40名候任「新丁」，即有10人無參與參觀，包括民建聯九龍東張培剛、民建聯新界西南郭芙蓉、「實政圓桌」新界西北莊豪鋒；自由黨法律界陳曉峰、自由黨飲食界梁進、商界（第二）姚祖輝；選委界包括樓家強、魏明德、文頴怡及范凱傑。

不過據與會者稱，今日的簡介會屬閉門，部分未有出席參觀團的候任議員有出席簡介會，或可能已對大樓十分熟悉而選擇不參與參觀環節。

江旻憓微笑以「早晨」回應記者追問

另外，再有記者向旅遊界候任議員江旻憓追問，質疑她作為議員不回應記者問題是否有不妥，江繼續微笑回應，向大家說早晨。

記者：郭詠欣

