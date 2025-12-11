林定國：發展與安全相輔相成  平衡香港國際化及法治核心價值至關重要

律政司司長林定國表示，發展和安全之間不單絕不矛盾，更是相輔相成。未來5年，如何在維護國家安全大前提下，與保持香港高度國際化以及堅守法治等核心價值之間取得恰當平衡，至關重要，需要同心協力辦好的任務。

林定國在社交平台表示，昨晚在香港專業及資深行政人員協會與近80位專業及資深行政人員交流，就「香港國安法迎接下一個五年將面對的挑戰和應對工作」作分享。這個題目不容易談，但卻是香港在當前國際形勢下必須認真面對的關鍵課題。

聚焦討論發展和安全間互動關係

林定國指，引用了4份文件討論，聚焦討論發展和安全之間的互動關係。先從國家整體戰略作切入點，同時要知己知彼，美國最新發佈的《國家安全戰略》值得細讀，當中清晰表明美國未來策略。

他表示，顯而易見，在複雜地緣政治、大國博弈之中，香港作為國家一部分，不可能置身事外。香港本身亦已進入由治及興新階段，強調發展改革，但同樣不可忽略國安。今年的《施政報告》重申維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，並闡明香港在完善國安法律制度、執行機制及國家安全教育等的工作方向。

美西方敵對勢力意圖將香港去國際化

在這大前提下，林定國簡單概括未來數年香港維護國家安全的工作方向：第一，在有穩妥法律基礎和充分證據情況下，嚴謹執行現行的《香港國安法》、《維護國家安全條例》及其他相關法例。第二，持續完善國家安全法律和執行機制，確保有足夠法律工具應對國安風險，同時形成阻嚇性。第三，繼續推動國家安全教育與國民身份認同，促進市民大眾維護國安的自覺性，幫助市民從國家發展大局和國際形勢理解這些制度安排的必要性，而不只從個人角度看待國安議題。第四，更主動向國際社會講好香港的國家安全故事，解釋香港如何在維護國家安全的同時，堅持法治原則、維護基本人權和自由，維持香港作為國際城市的核心優勢。

林定國特別強調，在「一國兩制」下，香港各種獨特制度優勢的最大公因數就是「國際化」。正因如此，美西方敵對勢力攻擊香港的主要切入點，是意圖將香港去國際化、去功能化，削弱國際社會對香港的信任和好感，令外界不敢來、不想來、不願意來。他希望在座專業人士和資深行政人員，以行業專業為橋樑，多與海外同行理性溝通，邀請他們親身來港參與會議、考察交流等活動，親身去感受香港仍然是、亦繼續會是一個友好、自由、開放、安全、法治穩健、多姿多彩的國際大都市。

