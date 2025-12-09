Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江旻憓當選立法會議員 馬會：恭喜勝出選舉 目前仍是馬會員工並正無薪休假

政情
更新時間：14:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-09 HKT

立法會選舉過後，一眾當選人準備上任。在旅遊界功能界別，巴黎奧運金牌得主江旻憓「空降」參選並勝出。江旻憓選前於馬會擔任對外事務助理經理，其後暫停職務投入選舉工程。馬會今日（12月9日）回覆《星島》查詢指：「我們恭喜江旻憓勝出立法會選舉。她目前仍是本公司員工，正在無薪休假。我們並無進一步評論。」

江旻憓選前暫停馬會職務

現年31歲的江旻憓，去年巴黎奧運歷史性奪金後，急流勇退結束職業生涯，並加入馬會擔任對外事務助理經理。她不時出席公開活動，包括今年6月香港國安法研討會，任分享嘉賓，亦以馬會身份出席各類青年、義工活動。

在參選期間，江旻憓回應選舉主任有關與旅遊業界的關係時，指出任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目工作，被納入《香港旅遊發展藍圖2.0》核心戰略，成功把沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體，為香港旅遊業開拓新的發展方向。

