Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜譚鎮國冀憑跨界別經驗服務社區 解決新界北職住交通難題

政情
更新時間：10:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-09 HKT

新一屆立法會選舉塵埃落定，有40名當選人是議會「新丁」。新界北當選人譚鎮國今早(9日)在電台訪問表示，選舉競爭激烈，今次能夠高票當選，歸功於整個團隊及新社聯的共同努力，亦認為新社聯在地區深耕40年，因而得到巿民的支持。

跨界別背景為優勢 憑藉各方聯繫解決問題

譚鎮國指除了擔任區議員，在地區處理不同的個案，他過往亦曾擔任東華三院主席，在醫療、教育、安老等範疇累積了豐富經驗。加上其商界出身以及香港大學校董的身份，他期望能利用這些跨界別的經驗、背景及網絡，更有效地履行議員職責，並在立法會的層面為政府提供專業意見。

聚焦新界北民生 改善就業與交通

談及地區工作，譚鎮國指出新界北市民最關注的議題是就業及交通兩大問題。他表示，許多居民需要跨區工作，在外勞的問題上亦影響就業機會，希望在職住均衡上能為市民解決問題。他希望利用其商界及不同的背景，透過舉辦大型招聘會並進行直接的職業配對，幫助市民解決就業困難。交通方面，他將繼續關注居民在繁忙時間「等很久才能上車」的痛點，希望在議會層面跟進，致力改善區內交通問題。

提速提效 推動北部都會區發展

譚鎮國認為北部都會區是香港未來的經濟新引擎，能有效解決「職住不均」的問題。他承諾上任後會以「提速、提效」為目標，推動北部都會區的發展，讓市民能盡快感受到發展帶來的成果。他表示，第八屆議會將訂立專屬法例，「拆牆鬆綁」，加快推進發展，吸引更多龍頭企業落戶，帶動整個產業鏈的發展。

關注全港性議題 倡全港工地禁煙

譚鎮國表示，早前宏福苑的火災值得深思，希望新一屆立法會盡快就位，盡快制訂政策改革，配合政府在制度上進行優化，他同時倡議在全港工地全面禁煙，以提升整體安全。他亦認為在災民的安置上亦要繼續跟進，將會約見不同的政府部門，為市民服務。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
21小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
20小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
5小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
11小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
14小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
18小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
17小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
15小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
2小時前