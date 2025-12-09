立法會選舉｜譚鎮國冀憑跨界別經驗服務社區 解決新界北職住交通難題

新一屆立法會選舉塵埃落定，有40名當選人是議會「新丁」。新界北當選人譚鎮國今早(9日)在電台訪問表示，選舉競爭激烈，今次能夠高票當選，歸功於整個團隊及新社聯的共同努力，亦認為新社聯在地區深耕40年，因而得到巿民的支持。

跨界別背景為優勢 憑藉各方聯繫解決問題

譚鎮國指除了擔任區議員，在地區處理不同的個案，他過往亦曾擔任東華三院主席，在醫療、教育、安老等範疇累積了豐富經驗。加上其商界出身以及香港大學校董的身份，他期望能利用這些跨界別的經驗、背景及網絡，更有效地履行議員職責，並在立法會的層面為政府提供專業意見。

聚焦新界北民生 改善就業與交通

談及地區工作，譚鎮國指出新界北市民最關注的議題是就業及交通兩大問題。他表示，許多居民需要跨區工作，在外勞的問題上亦影響就業機會，希望在職住均衡上能為市民解決問題。他希望利用其商界及不同的背景，透過舉辦大型招聘會並進行直接的職業配對，幫助市民解決就業困難。交通方面，他將繼續關注居民在繁忙時間「等很久才能上車」的痛點，希望在議會層面跟進，致力改善區內交通問題。

提速提效 推動北部都會區發展

譚鎮國認為北部都會區是香港未來的經濟新引擎，能有效解決「職住不均」的問題。他承諾上任後會以「提速、提效」為目標，推動北部都會區的發展，讓市民能盡快感受到發展帶來的成果。他表示，第八屆議會將訂立專屬法例，「拆牆鬆綁」，加快推進發展，吸引更多龍頭企業落戶，帶動整個產業鏈的發展。

關注全港性議題 倡全港工地禁煙

譚鎮國表示，早前宏福苑的火災值得深思，希望新一屆立法會盡快就位，盡快制訂政策改革，配合政府在制度上進行優化，他同時倡議在全港工地全面禁煙，以提升整體安全。他亦認為在災民的安置上亦要繼續跟進，將會約見不同的政府部門，為市民服務。

