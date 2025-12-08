立法會選舉｜駐港國安公署：一切干擾破壞選舉的企圖注定徒勞無功 無法阻擋香港高質量民主發展步伐

駐港國家安全公署發言人今日(8日)發表談話，熱烈祝賀香港特區第八屆立法會選舉成功舉行。

發言人表示，此次選舉是香港特區全面落實「愛國者治港」原則，完善選舉制度、進入「一國兩制」實踐新階段的又一次重要民主實踐，為鞏固特區良政善治、促進特區實現高質量發展創造有利條件，為更好推進災後重建、推動香港勇毅前行提供有力支撐。從啟動選民登記、到完成投票選舉，半年多來，特區政府依法有序組織選舉，愛國愛港力量踴躍參選，社會各界積極響應。大埔宏福苑火災發生後，特區政府團結帶領各界眾志成城、抗災救災、共克時艱，統籌推進救災善後與選舉如期舉行，廣大選民化悲痛為力量，為自己、為香港、為未來投出神聖一票。此次選舉守正創新，摒棄對抗撕裂等陋習，開創理性建設的選舉文化，彰顯新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

境外敵對勢力和反中亂港分子企圖「以災亂港」

發言人指出，選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子死性不改，不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人，甚至企圖「以災亂港」，消費廣大市民悲情，抹黑詆毀特區政府抗災救援的努力，散布謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票，以遂其「以災阻選」的政治目的，充分暴露其「逢選必鬧」、「借災生事」的醜陋嘴臉。特區執法機構及時澄清事實真相，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌借災生事、生亂及干擾破壞選舉人員，為選舉如期舉行創造有利條件。選舉結果充分表明，隨著「一國兩制」制度體系不斷完善，在國安法治護航下，香港正加速走出「泛政治化泥沼」，保安全求發展的社會共識不斷凝聚。一切干擾破壞立法會選舉的企圖注定徒勞無功，無論反中亂港分子還是外部干預勢力，都無法阻擋香港高質量民主發展步伐，都無法改變香港由治及興大勢。

發言人強調，駐港國家安全公署將一如既往全力支持特區政府依法施政、統籌好發展與安全，全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及其附屬法例等維護國家安全法律制度，為香港長期繁榮穩定、長治久安保駕護航。

