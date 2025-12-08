立法會選舉︱李家超發聲明：選舉順利成功舉行具深刻意義 期望共同帶領香港深化改革、推動災後重建

立法會選舉圓滿結束，行政長官李家超今日（12月8日）發表聲明指，代表香港特別行政區政府恭賀各成功當選議員，並感謝161名來自不同界別、專業和背景的參選人和社會各界的積極參與。

他指，在香港社會共同面對挑戰的時刻，選舉順利成功舉行具有深刻意義，體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，支持選出有能力、有抱負的立法會議員支援災民和善後重建，推動制度改革，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神。「立法會換屆選舉如期順利成功舉行，是對憲制秩序和法治精神的遵守和尊重。今次選舉是落實『愛國者治港』原則、完善選舉制度後的第二次立法會選舉，各候選人積極參與了39場公開選舉論壇，進行高質量、高水平的良性競爭，體現了廣泛代表性、均衡參與和公平競爭的原則。」

李家超感謝每一位投票的選民積極行使公民權利和責任，在推動災後重建的重要時刻踴躍投票，團結一心面對挑戰，選出了愛國愛港、德才兼備的第八屆立法會議員，與政府共同建設更美好的香港家園。

他提到，為便利選民，政府在今次選舉推出多項先驅性安排，包括投票時間延長兩小時至十六小時，並為方便不同群組設立專屬投票站和外展投票站，又設立鄰近邊境投票站，便利往返內地及海外的選民。整體投票過程暢順，政府會總結經驗，進一步優化各環節。「我感謝選舉管理委員會全面和周詳的準備，以及參與選務工作的全體人員與義工等各人的投入和付出，讓這次選舉在公開、公正、誠實及安全有序的情況下順利完成。」

特首形容，社會共同經歷了火災帶來的艱難時期，我期望第八屆立法會議員會與特區政府共同推動災後支援和重建工作，透過展開辯論、推動法例檢討和修訂，推行系統性改革，讓香港更安全、市民更安心。他指，在行政主導和「愛國者治港」原則相適應下，行政立法進一步良性互動，互相配合、互相制衡，在創新改革中打開新局面，持續發展經濟，改善民生。「我深信，新一屆立法會議員將深入社區、聯繫各界，了解民情，建言獻策，與特區政府共同帶領香港深化改革，同創未來。」