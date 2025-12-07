立法會選舉︱太空館免費開放人來人往 食肆提供優惠冀市民投票 讓有能之士造福業界

立法會換屆選舉今日（7日）投票，為提高社會對選舉的關心和提醒市民履行公民責任，康文署文娛設施12月6及7日免費開放，有院線半價售賣戲飛，亦有多間食肆提供優惠。《星島頭條》記者走訪香港太空館、尖沙咀一間戲院及兩間食肆，發現不少市民都趁優惠多多享受，不過亦有市民對優惠不知情。

市民趁投票假期帶兒子參觀太空館

香港太空館內人來人往，與兒子一同參觀的郭女士表示，她趁着選舉可以請半日假，就帶小朋友去遊玩，適逢眾多設施免費，就可和兒子享天倫之樂。

剛剛帶兒子到香港文化中心比賽、順道來參觀的許小姐表示，平日由於住得較遠，因此甚少帶兒子來太空館，適逢今日選舉，場館免費開放，因此才帶兒子參觀。而在了解到其他設施亦有免費開放時，她表示都感興趣，會帶兒子去看一看。

問到會不會因為這些優惠而去投票時，許小姐表示只要有心頭好的候選人，就不會因為這些優惠才去投票。

市民只顧投票忽略優惠

而實際上，市民都只顧着投票，而忽略了優惠。英皇戲院的職員透露，從早上開始營業到下午3時這段時間，只有十分之一的市民是通過「心意卡」獲得半價優惠，出現有投票，亦有「心意卡」，但就忘記使用的情況。就以林小姐為例，她表示本來都是通過AIA的優惠免費買票，不過她認為投票完有優惠是一件好事，而且哪怕是當日買票都仍然可以買到舒適的座位欣賞電影。被問到如何令市民可以了解到這些優惠時，她表示商家應該自行宣傳，提醒已投票的市民可以用優惠。

當然有職員十分盡責，提醒已投票的市民可以通過「心意謝卡」獲得半價優惠。劉小姐表示她平日都習慣用正價購買，如非職員提醒，都沒法使用優惠。她又稱，平日電影票的價格都頗貴，如今半價電影票是有效吸引市民投票的，並建議政府應多加宣傳，吸引市民投票。

飲食業界對新一屆立法會有所期望

另一方面，不少食肆都向投票選民提供餐飲優惠。尖沙咀一間麵店的經理沈先生表示，飲食業界對於新一屆立法會都有所期望，例如可以推行勞工福利或環保政策去為業界帶來正面影響，希望通過提供優惠令更多選民投票，推動更多有能之士造福業界。他估計晚市時人流會比平日多，畢竟投票站開放至晚上。

市民周先生對於身處的連鎖咖啡店有飲品買一送一優惠原本不知情，得悉後認為優惠有效，他身邊八九十歲的「老友記」都有積極投票，指他們可以在投票後充分享受優惠。

記者：曾智華

攝影：何君健