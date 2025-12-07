立法會選舉．新界北︱新社聯譚鎮國告急：一票都不能少 承諾跟進北區就業、交通等議題

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，選情膠着之際，各候選人把握時間作最後拉票。在新界北選區，候選人之一、新界社團聯會理事長譚鎮國直言今次選情告急，呼籲選民集中票源支持，保住新社聯在新界北一席。若成功進入立法會，他承諾會務實地以民生需求為導向，積極傾聽市民心聲，並聚焦在北都發展、北區就業與交通等議題努力。

新界北5人參選爭兩個議席，包括譚鎮國、民建聯姚銘、工聯會曾勁聰、港區人大代表沈豪傑及新民黨廖子聰。譚鎮國今午接受《星島頭條》訪問時直言，現時選情激烈，心情亦十分緊張，懇請街坊支持自己及新社聯，「選舉係嚴肅且好重要的事，係一票都不能少，都懇請大家集中票源支持我」。

譚：街坊送來涼茶令其倍感窩心

譚鎮國又指，今早有街坊注意到他因反覆宣講政綱導致聲音沙啞，不僅叮囑他「多保重身體」，還有街坊特意送來涼茶，令其倍感窩心。

他提到，走訪過程中，發現就業與交通是市民提及最多的兩大議題。針對就業問題，他希望借助北部都會區的發展契機，實現區域職住均衡，讓居民能就近就業、安居樂業。

籲加快北環線等交通設施開通便利居民

至於交通方面，他稱天水圍居民上下班跨區域通勤、耗時過長的痛點尤為突出，他呼籲北部都會區發展進程中，加快北環線等交通設施的分階段開通，切實縮短居民通勤時間，讓市民早日享受到交通改善帶來的便利。

當被問及若當選將如何慶祝時，譚鎮國坦言「言之尚早」。他表示，當前所有精力都集中在爭取市民支持上，暫未考慮慶祝相關事宜，「全力贏得每一位市民的信任與支持，了解居民及街坊最關注的問題，才是我當下最重要的事」。

記者：謝宗英

攝影：葉偉豪

