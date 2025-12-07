立法會選舉｜郭炳聯冀新一屆立會續助政府推動良政善治 李民斌讚投票安排高效有序

今日是立法會選舉投票日，新鴻基地產（新地）主席兼董事總經理郭炳聯，以行動支持是次立法會選舉，早上已前往票站投票。同時新地亦已推出多項措施，積極鼓勵員工與市民履行公民責任，踴躍投票，選賢任能。

針對近日大埔發生的嚴重火災，郭炳聯對傷亡者及其家屬致以深切哀悼與慰問。他期望，新一屆立法會繼續支持和監督特區政府依法施政，協助香港在「由治及興」的進程中穩步前行，推動良政善治、加快經濟發展及改善民生步伐。

李民斌讚選舉安排高效有序 呼籲選民盡快投票

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌早上到會展票站進行投票。他表示，選舉貫徹「愛國者治港」原則，選出的新一屆立法會議員，一定能為香港未來發展注入新動力，鞏固「一國兩制」行穩致遠的堅實基礎。他稱讚是次選舉安排十分高效有序，政府組織得非常之好，並呼籲仍未完成投票的選民，盡快到投票站投票，選出有抱負、有能力，更加高效、專業的新一屆立法會議員，盡心盡力為全體香港市民福祉努力工作。

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌。東亞中國提供圖片

李民斌：立法會在災後檢討扮演重要角色

李民斌指，希望新一屆立法會盡快就職，在災後重建和制度檢討中扮演重要角色，幫助特區政府查明大埔火災真相，並推動制度改革，強化住屋安全，避免類似悲劇重演。他表示，正如行政長官李家超所言，政府需要立法會議員作為夥伴，攜手推進善後工作，幫助災民重建家園。

港需抓緊「十五五」機遇 冀新一屆立會作橋樑

李民斌又指，當前香港正迎來由治及興的關鍵時刻，香港必須抓緊國家「十五五」規劃帶來的重大機遇。下屆立法會的任期，與國家「十五五」規劃時間高度重合。他希望新一屆立法會議員繼續發揮橋樑作用，廣泛聽取各界意見，協助特區政府制訂具前瞻性及務實的政策，促進香港經濟轉型與產業多元化發展，鞏固並提升香港國際金融中心地位。

另外，東亞中國更安排了港人員工從內地不同城巿回港投票，同事可靈活安排在港工作，相關旅費由公司承擔。