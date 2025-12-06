立法會選舉｜陸啟康：籌備工作已準備就緒 確保公開、誠實、公平和安全有序進行

立法會選舉明日（7日）投票，選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康於今日（6日），聯同政制及內地事務局局長曾國衞，陪同行政長官李家超視察港珠澳大橋香港口岸的鄰近邊境投票站及東涌文東路體育館的一般投票站，了解2025年立法會換屆選舉的最後準備情況。

選管會巡視多個票站 確保選舉順利

陸啟康表示，2025年立法會換屆選舉的籌備工作已準備就緒，工作人員正進行最後準備和演練，以確保選舉公開、誠實、公平和安全有序地進行。選管會委員石丹理及文本立亦分別巡視院舍外展投票站、醫院管理局醫護人員專屬投票站、少數族裔人士專屬投票站及一般投票站。

陸啟康下午與兩位委員到訪九龍公園體育館的選票分流站兼綜合大點票站，並在數字政策專員黃志光及技術諮詢委員會成員陪同下，巡視香港會議展覽中心的選舉委員會界別投票站，視察工作人員的實地演練，確保選務工作順利。

今屆立法會換屆選舉每個選區和界別均有競爭，共有161名候選人競逐90個議席，包括10個地方選區的20個議席、28個功能界別的30個議席，以及選舉委員會界別的40個議席。

一般投票站、選舉委員會界別投票站、警署專用投票站和鄰近邊境投票站的投票時間為上午7時30分至晚上11時30分。基於保安理由，懲教院所內的專用投票站投票時間為上午9時至下午4時。至於先導安排下的專屬投票站（即公務員專屬投票站、醫院管理局醫護人員專屬投票站和少數族裔人士專屬投票站）和院舍外展投票站，投票時間分別為上午8時30分至晚上9時30分，及上午8時30分至下午6時30分。選民可於選舉網站查看各票站的大概輪候時間，以便安排投票。