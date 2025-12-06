Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜李家超視察港珠澳大橋鄰近邊境投票站 呼籲合資格選民踴躍投票

政情
更新時間：13:35 2025-12-06 HKT
發佈時間：13:35 2025-12-06 HKT

立法會選舉明日（7日）舉行，行政長官李家超今日（6日）在社交媒體發帖，表示今早在選舉管理委員會主席陸啟康及政制及內地事務局局長曾國衞陪同下，到訪東涌文東路體育館的一般投票站，及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境投票站，視察票站佈置及工作人員準備情況，並觀看電子選民登記冊系統發票安排及點票流程演練。並再次呼籲所有合資格選民明日踴躍投票，選出有抱負、有能力、有擔當的立法會議員，共同為香港的發展和民生福祉作出貢獻。

李家超視察投票站

李家超指，選舉事務處總結2023年區議會選舉經驗，為方便往返內地及海外的選民投票，今屆立法會選舉設立四個鄰近邊境投票站，除於上水外，亦新增港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓及香港國際機場二號客運大樓兩處邊境投票站。同時方便投票日需在該兩地點值勤並已預先登記的選民投票。

選舉事務處推多項新投票安排措施

李家超續指，選舉事務處今年推出多項新投票安排措施，包括作為先導安排增設院舍外展投票站，以及設立專屬投票站便利公務員、醫院管理局醫護人員及少數族裔人士投票。

李家超：完善特區選舉制度後 立法會覆蓋面更全面

李家超表示，完善特區選舉制度後，立法會的覆蓋面更全面、更均衡，聲音和意見更多元，既反映地區和界別利益，也反映香港的整體利益。他指出，今屆立法會選舉中，約413萬名地方選區選民、近19萬名功能界別選民／獲授權代表及所有選舉委員會委員，將投票選出新一屆立法會共90名議員。

他再次呼籲所有合資格選民明日踴躍投票，選出有抱負、有能力、有擔當的立法會議員，共同為香港的發展和民生福祉作出貢獻。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
Threads@21acm0630
01:03
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
9小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
23小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
17小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
2025-12-05 12:49 HKT
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
22小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
突發
10小時前
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
影視圈
4小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
4小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
3小時前