立法會選舉｜明日舉行 陸啟康指選舉日期不可輕易更改 籲市民投票盡公民責任

第八屆立法會換屆選舉將於明日（7日）舉行。選舉管理委員會主席陸啟康在電台節目《香港家書》表示，近日大埔一場無情大火刺痛每一個香港人的心，社會彌漫憂傷氣氛。惟選舉日期具法理重要性，不可輕易改動，否則政府可輕易藉故更改。所以很多地方的法例對更改選舉日期都有嚴謹的規定，香港亦不例外。

陸啟康又稱，按照現行選舉法例如期舉行選舉，選出有能力、有擔當的立法會議員，避免立法會出現真空，至關重要。新一屆議員在1月1日履職後，定會盡快處理災後檢討和改革，防止悲劇重演，才是對受災市民和廣大社會負責任的做法。選民亦應該以更加嚴肅的態度去面對他們的公民責任，選出新一屆立法會以發揮他們重要的功能，才符合香港整體利益。

設特別票站便利選民

為加強投票便利，是次選舉採取一系列創新手法，包括為公務員、醫護人員、少數族裔居民等設立專屬票站，並為安老院和殘疾人士院舍選民提供外派投票服務。同時，鄰近邊境票站的數目亦已增加，便利經各口岸出入境及在機場值勤的選民投票。

受大埔火災影響，區內三個一般投票站將不能使用。選舉事務處已安排受影響選民改到附近三個新票站，包括香港教師會李興貴中學、大埔崇德黃建常紀念學校和羅定邦中學，並會提供接駁交通。

投票時間及注意事項

在600多個一般投票站、選舉委員會界別投票站，以及設於上水、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓和香港國際機場二號客運大樓的鄰近邊境投票站，投票時間是由上午730至晚上11時30分，共16小時；公務員專屬投票站、醫院管理局醫護人員專屬投票站和少數族裔人士專屬投票站的投票時間是由上午8時30分至晚上9時30分；至於院舍外展投票站則由上午8時30分至下午6時30分。除了投票通知卡，選民還可以透過「智方便」登入「選民資料網上查閱系統」查閱自己最終獲編配的投票站、位置圖，以及候選人簡介等投票資料。

陸啟康最後表示，順利完成這次立法會選舉的意義十分重大，呼籲所有已登記選民在明日踴躍投票，希望每一位選民也盡大家的公民責任投票，選出新一屆立法會，大家同舟共濟，團結為香港，建設更安全更美好的未來。

