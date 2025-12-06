專訪．選委界︱范駿華：平常心看待選情 首要關注災後支援及制度改革

立法會選舉明日投票，其中選委會界別共50人爭奪40個議席。候選人之一、全國政協委員范駿華接受《星島》訪問時表示，自己是該界別唯一一名執業會計師，服務社會逾20年，涉獵文化、體育、國家安全教育等跨界別工作，亦有全國政協經驗，故會以平常心看待選情，「無論結果怎樣，都不會影響自己服務香港的決心。」

宏福苑火災 范駿華：須改革制度

大埔宏福苑火災至今造成多人死傷，問及若進入立法會將會推動哪些工作，范駿華說，首要工作是加強居民的情緒支援，事件同時反映政府必須改革制度，「抽樣、巡查工作是否可以多花功夫？法例上亦有修例的必要。」

對於有意見認為政府應重建大埔宏福苑，他坦言「重建是否適合？其實要住戶住回同區，絕不容易，重返家園也不一定要原區安置」，期望政府就後續工作多加研究。

范太特意抽空拍宣傳片

范駿華報名參選當日獲母親、前立法會主席范徐麗泰現身支持，范太有否「獻計」及協助選舉工程？范駿華說，范太特意抽空為他拍攝宣傳短片，但「整體上范太沒有直接參與，我自己亦沒有要求她參與。」不過他笑言，有時候范太出席活動，「見到朋友會順便為我拉票。」他又說，自己在拉票過程中，已向選委們說明政綱理念，「寫的政綱沒有大政黨咁Grand，都是自己一手一腳寫出來！」

本身是勵進教育中心理事會主席的范駿華，過去一直深耕青年工作，強調「溝通與教育」是推動國民認同的關鍵。問及如何將經驗轉化為具體政策，培養助青年建立國家安全意識與社會責任感，范駿華說，一直十分重視教育工作，建議政府就國家安全教育上提供統一教材。至於本港棒球發展，身兼香港棒球總會永遠名譽會長的范駿華表示，發展體育不同時期都有新思維，未來將推動與大灣區城市的協作，擴大棒球運動的影響力與參與度。

記者︰黃子龍

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名