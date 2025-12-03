專訪．九龍中｜3候選人倡重推租置 楊永杰：改為全幢公屋出售 李超宇質疑減慢公屋流轉

【立法會選舉/九龍中/租置】政府多年前曾推出「租者置其屋」計劃，公屋租戶可購買其自住公屋單位，成為上流階梯，惟業權管理混亂被詬病。 不少候選人要求政府重推租置，建議以九龍中作為試點，但亦有候選人擔心減慢公屋流轉。

李慧琼建議九龍中作試點 楊諾軒盼重推「維繫親情」

在九龍中選區爭取連任的李慧琼和楊永杰，以及另一候選人楊諾軒均支持重推租置。李慧琼建議九龍中作為試點，現階段先就方案諮詢各界，逐步檢視成效並完善推行安排。楊永杰指，未來10年公屋供應量遠超目標數目，建議推出「租置2.0」，由過去混合式業權，改為全幢公屋出售，相信可解決過去的管理問題。

楊諾軒認為，市民如無法在區內置業，或要搬遷至其他區，期望能透過出售公屋讓市民留在原區生活，以「維繫親情」。

李超宇對重推租置計有保留

不過，經民聯李超宇對重推租置計劃有保留，指公屋原意是盡可能解決市民居住需要，需有一定流轉，如重推計劃，或令可流轉的公屋數量減少，間接影響日後輪候公屋人士上樓的時間。

另外，對於應否設煞停機制停止輸入外勞，楊永杰認為一旦整體失業率達4%或以上，應煞停輸勞計劃，視乎情況再恢復，以保障本地勞工就業。李慧琼強調本地工人就業優先，認為可按行業工種就業、失業數據，動態調整工種外勞配額，對於持續錄得高失業率行業，必要時可實施零配額安排。

楊諾軒對利用失業率作煞停機制有保留，擔心數據被個別有心企業操縱，未能貼近真實情況。李超宇稱，煞停機制不是目前應思考的方案，重點應為打擊濫用輸入外勞。

另外兩名九龍中候選人丘燿誠、譚莉儀均婉拒受訪。

記者：林彥汛