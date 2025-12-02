宏福苑火災｜政府設「獨立委員會」審視 湯家驊：法官主持具公信力 林健鋒：較獨立調查靈活高效

大埔宏福苑五級火死亡人數增至最少151人，徹底調查、追究責任已是社會共識，特首李家超今日（12月2日）宣布就事故成立「獨立委員會」檢視，由法官主持，並承諾調查報告會全面公開。「獨立委員會」與過往遇上重大事故而成立的獨立調查委員會有所不同，前者沒有法定的傳召和取證權力。

湯家驊：法官主持委員會具公信力

行政會議成員、資深大律師湯家驊向《星島頭條》表示，「獨立委員會」與獨立調查委員會的最大分別在於傳召、搜證及指定調查人員的權力，他曾參與1998年香港國際機場啟用混亂事件獨立調查委員會，當時參與的律師逾百人，但最後得出結果與立法會專責委員會所調查有出入。他引述李家超指，委員會將審視各環節監管人員的角色和責任承擔問題，包括政府部門和獲授權的專業人士，相信若報告指出個別部門有錯漏，特首定會處理，又指由法官主持獨立委員會，其公信力足以讓被調查人士配合調查。

他認為，成立「獨立委員會」較獨立調查可取，因較少法律程序制肘，處理問題時更具彈性，效率亦較獨立調查為高。他提到，現時政府已就火災展開多項調查，包括廉署與警方聯合調查大維修工程是否涉貪污、消防處牽頭的跨部門專組調查起火原因，以及政務司司長陳國基帶領的「調查及規管工作組」。湯家驊強調，不應干預司法程序，亦不應與現有調查重疊，以免影響司法公義、法治精神及相關權益。

另外，2018年政府曾就大埔公路專營巴士致命意外成立獨立檢討委員會， 雖然無法定傳召權力，但仍收到絕大部分應邀提供協助的團體、人士等提供意見。湯家驊認為，觀乎現時社會反應、市民情緒，相信團體、人士會較2018年更願意提供協助。

林健鋒：「獨立委員會」運作更靈活 助推動改革

行政會議成員、立法會議員林健鋒表示，「獨立委員會」由法官主持，具備有公信力，委員會亦會審視多方面問題，包括事故起因、火勢迅速蔓延原因；工程各環節有否涉及不當相連利益、合謀、招標等，認為委員會審視的問題全面，政府亦會向「獨立委員會」提供所需資料，相信會高效運作。

林健鋒表示，刑事調查正如火如荼進行，獨立委員會目前最重要是找出問題成因，然後盡快處理，「要改革嘅改革，要修例嘅就修例，令事故唔會再發生，先至係最重要」，亦是對受今次事故影響人士及同全港市民最好的交代。

他又指，政府今次快速成立獨立委員會，有助避免爭拗，而且過往獨立調查委員會有既定守則及程序，反而「獨立委員會」運作可以更靈活，「唔使等完晒成份報告，先同公眾交代。」

至於「獨立委員會」組成，林健鋒強調要秉持公平公正、專業同具代表性的原則，除由法官主持，其餘可邀請專業人士，例如消防界、工程界、建築界別等，亦可包括具公信力社會人士，以確保「獨立委員會」具有代表性、專業性，做好工作。

劉兆佳：獨立調查委員會法律程序繁複

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，成立獨立委員會能盡快向市民作出交待，比起成立獨立調查委員會需經繁複法律程序，效率會更高。他說，成立獨立委員會可盡快改革相關制度和政策，令市民放心，但同時間政府和民間機構積極配合調查和檢視都非常重要。

李家超：研究協助委員會高效運作 提供更多資料

李家超今日宣布成立由法官主持的獨立委員會，審視相關問題，強調要對事件調查到底，打破利益藩籬。委員會審視8大問題，包括樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否健全；工程各環節有否存在不當的相連關聯、角色衝突或合謀串通等系統問題；針對樓宇維修工程現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效等。

他又指，會研究協助委員會高效運作，包括政府如何提供更多委員會所須資料及按其要求執行某些工作，以提供更多支持，協助其盡早完成工作，向他提交建議和報告，助力政府深化改革。

2018大埔車禍 政府設「獨立檢討委員會」 約9個月完成報告

《星島》專欄「大棋盤」今日報道，政府會成立一個委員會全面檢視事件，包括調查火災成因及提出改善制度建議，委員會性質與調查2018年大埔九巴車禍的「獨立檢討委員會」相似，成員人數、職權範圍仍有待商討，但必須確保高效、有獨立性並具權威，將向特首提交報告。

翻查資料，2018年大埔公路嚴重車禍慘劇造成19人死亡，時任特首林鄭月娥事發後委任時任高等法院上訴庭副庭長倫明高成立「獨立檢討委員會」，而非獨立調查委員會，委員會除調查事故發生原因，亦一併研究專營巴士服務及安全問題，而意外成因及所涉人士的法律責任等事宜，則交由警方調查，不屬委員會的職權範圍，避免架床疊屋。委員會最後不到10個月完成報告，提出45項安全改善建議，推動專營巴士業界的安全標準升級。

