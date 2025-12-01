宏福苑五級火︱棚網抽查無果執法者之錯？湯家驊斥政治立場主導是非對錯

大埔宏福苑五級火肇禍原因有說是棚網未達阻燃標準，政府今日（12月1日）公布最新調查情況，廉政專員胡英明指，有涉案人士購買少量阻燃棚網，混入不合格棚網中使用，企圖魚目混珠，有聲音質疑執法人員未能識破是存在疏忽。行會成員、資深大律師湯家驊在社交平台撰文批評，暗地裏譴責執法者卻不去追究犯法者，是政治立場主導一切是非對錯的思維，正蠶食社會穩定與和諧，增加着社會分化和矛盾。

湯家驊：至今「睇唔到官員有做錯嘢」

湯家驊向《星島頭條》表示，相信政府當初指「棚網符合阻燃標準」的說法並非想誤導社會，否則今日不會再交代最新進展，又指至今「睇唔到官員有做錯嘢」，應追究引發火警的人士，而非執法者。

湯家驊在社交平台表示，政府初步調查顯示，有人蓄意犯法及試圖以少量阻燃網逃避抽查，而有記者追問，執法人員未能偵破有人魚目混珠是否抽查「有所疏忽」。他認為，這類問題背後心態「實是令人憂慮部分傳媒之專業水平是否足夠」，反問有人犯了法成功暫時隱瞞犯法行為，令執法者未能即時偵破是執法者之錯？

他批評暗地裏譴責執法者卻不去追究犯法者，是政治立場主導一切是非對錯的思維，正蠶食社會穩定與和諧，增加着社會分化和矛盾，希望大家理智對事，不要被別有用心的人破壞社會得逞。

