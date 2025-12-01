香港法律周2025︱聯合國國際貿易法委員會秘書長：香港在普通法和民法體系中間搭建橋樑

「第六屆聯合國國際貿易法委員會亞太司法高峰會2025」今日（12月1日）在會展舉行。聯合國國際貿易法委員會秘書長Anna Joubin-Bret接受訪問時表示，這次峰會意義重大，匯聚了不同司法管轄區的法官與法律專業人士，讓各方能夠交流經驗、分享觀點。香港作為中國唯一的普通法司法管轄區，在更廣泛的民法體系中具有獨特優勢，能夠連接兩種制度。她形容香港多年來一直在兩種制度之間搭建橋樑，在推動國際貿易法方面具有重要作用。

香港對推動國際貿易法數字化至關重要

Anna Joubin-Bret表示，國際貿易正迅速從電子交易過渡到數字化，涵蓋數字簽名、數字合同，以及數據和人工智能的應用等。香港作為國際航運中心及金融中心，能夠提供寶貴經驗，展示「端到端數字化」的可行性。她又提到，司法在推動國際貿易數字化方面扮演關鍵角色，確保數字化轉型不會阻礙貿易自由流動，及數字交易能產生法律效力。司法長期以來是國際仲裁發展的守護者，如今在數字空間中同樣需要確保國際交易的法律效果。她表示，香港的參與和支持，對於推動國際貿易法的數字化進程至關重要，亦展示了香港在國際法治建設中的地位。

相關新聞：香港法律周2025開幕 林定國：香港致力成為「超級聯繫人」 推動區域及全球法律與經濟合作

文萊司法代表讚香港數字化法律走在前列

文萊司法機構高級裁判官Dewi指，香港在數字化法律框架方面走在前列，並有效推動商業發展，亦為文萊提供了重要參考，有助於文萊加快適應數字化進程，提升經濟活力。她指，香港擁有獨立而成熟的司法制度，能夠隨着法律框架的數字化而靈活調整，展現出高度的適應性。香港在推動自身進步方面表現突出，不僅提升了司法及行政效率，亦為區域合作提供了寶貴經驗。

文萊最高法院司法常務官Nurul則表示，非常高興有機會來到香港，也很高興能支持香港法律周。她認為，本次峰會所探討的議題對未來發展極具價值，由於數字化仍屬相對新興的知識領域，今次能夠將交流所獲得的經驗與啟示帶回文萊，進一步加深對數字化的理解與應用。她同時指出，香港在推動數字化方面展現出獨特優勢，令香港在未來的合作中更具吸引力。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球