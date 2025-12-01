香港法律周2025開幕 林定國：香港致力成為「超級聯繫人」 推動區域及全球法律與經濟合作

律政司旗艦活動「香港法律周2025」今（12月1日）起一連5日在灣仔會展舉行，今年主題為「法匯香港 聯通世界」。法律周旨在向參與者提供機會，與著名專家、從業者、政府官員及學者就不同議題進行討論，交流意見。本年法律周的議題包括國際法、替代爭議解決的發展、法律科技與人工智能及粵港澳大灣區的機遇、區內外法治等。

本年度法律周主題為「法匯香港聯通世界」

律政司司長林定國致辭時表示，香港法律周是律政司每年舉辦的重要盛事，為法律及爭議解決界提供一個充滿活力的平台，讓法律學者、法官及專家共同探討亞太地區及更廣範圍的重要法律議題。他指，本年度法律周的主題為「法匯香港聯通世界」， 旨在凸顯香港在「一國兩制」的根本原則下，作為中國唯一的普通法司法管轄區，透過合作、理解和交流，連接不同經濟體與法律制度的角色。憑藉穩固的法律基礎與國際聯繫，香港致力於成為「超級聯繫人」及能力建設中心，推動區域及全球的法律與經濟合作。

他表示，今日的第六屆聯合國國際貿易法委員會(UNCITRAL)亞太司法高峰會，有來自超過25個司法管轄區的50多位法官親臨現場，並有眾多司法管轄區透過線上參與，充分體現峰會的全球影響力與重要性。他指，自去年香港法律周期間律政司成立香港國際法律人才培訓學院以來，學院與UNCITRAL 已合辦多場能力建設項目，包括今年3月在香港舉行的「氣候變化與國際貿易法會議」等，這些合作不僅促進了區域利益關係人的能力建設，也進一步推動了國際貿易法的發展。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球

