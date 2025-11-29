宏福苑五級火︱駐港國安公署斥反中亂港分子惡意攻擊特區政府救援工作 堅決支持嚴懲「以災亂港」行徑

駐港國家安全公署發言人今日 ( 29日) 發表談話表示，面對香港大埔宏福苑突如其來的火災，從中央到特區、從政府到民間、從香港到內地，眾志成城，全力抗災救災。但就在這危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂。他們泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨。他們挾民痛、忤民意，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例風波」亂局，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。其險惡用心和卑劣行徑，為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。

特區政府及時澄清 調查制止別有用心者借災生事「以災亂港」

發言人指出，在中央政府和祖國內地強大支援下，香港特區政府以「當家人」、「第一責任人」的擔當和勇毅，帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致抗災救災、共克時艱。同時，特區政府有關部門及時澄清事實真相，揭露批駁亂港分子妖言惑眾、混淆視聽的邪惡圖謀，調查制止別有用心者借災生事、「以災亂港」的不軌言行。相信廣大市民定會擦亮眼睛、識別禍心，警惕一些人故伎重施，打著「為民請願」的旗號挑動對抗撕裂社會，不受蠱惑、排除干擾，始終以團結大愛同舟共濟，與特區政府一道，齊心協力做好善後工作，幫助受災市民重回安全穩定的生活軌道。

發言人強調，駐港國家安全公署自2020年7月成立以來，堅定依法履職，時刻保持警惕、嚴陣以待，堅決防範、遏制、打擊危害國家安全的行為和活動。隨著香港國安法、《維護國家安全條例》及其附屬法例等維護國家安全法律深入實施，香港已邁入國安法治新階段。中央政府堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢。公署正告妄圖「以災亂港」的反中亂港分子，無論他們變換什麽手法，都一定會受到香港國安法和《維護國家安全條例》的追究嚴懲！