專訪｜葵青貨櫃碼頭發展 候選人倡強化海事法律等專業服務 與大灣區港口戰略分工

曾是全球吞吐量最大的葵青貨櫃碼頭，近年吞吐量已下解，並跌出全球十大排名。面對區域競爭等挑戰，有候選人建議強化本港海事法律、保險及仲裁等專業服務。

身兼中華出入口商會副會長的新民黨張文嘉表示，一直推動香港成為高端航運服務中心，建議強化海事法律、保險及仲裁等專業服務，並加強與大灣區港口的戰略分工與功能整合，提升香港競爭力。

民建聯盧婉婷建議推動碼頭自動化與智慧化，引入數位管理系統，並發展冷鏈物流、電商倉儲等業務，未來亦要加強與大灣區的協作；另一民建聯區議員郭芙蓉建議，提升從業人員培訓，並發展與航運相關服務。

至於如何改善荃灣、葵青區的公共交通網絡，郭芙蓉指，中鐵線是香港鐵路網的「跨線樞紐」，建議參考東京山手線做法，貫穿多條線路，解決環形網絡缺失、故障時轉移不便的問題，提升鐵路抗風險能力。盧婉婷指部分巴士路線重疊，建議整合資源提升效率，並解決脫班、人手不足等問題。

張文嘉建議加快現有道路改善工程，並引入人工智能交通管理系統，實時分析車流數據，緩解交通擠塞。

工聯會陳穎欣、經民聯莫綺琪皆以選務繁忙為由，婉拒受訪。

