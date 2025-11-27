Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

專訪．新界西南．有片︱「全女班」之爭 候選人冀增稅務優惠及支援助生育率 民建聯派兩隊互撼

政情
更新時間：07:00 2025-11-27 HKT
發佈時間：07:00 2025-11-27 HKT

今屆立法會選舉新界西南選區，成為清一色「全女班」之爭，特別的是民建聯同時派出兩名區議員出戰，包括郭芙蓉及盧婉婷，二人均稱希望給選民多一個選擇，強調該黨會「逢票必爭」。同區包括爭取連任的工聯會陳穎欣，以及經民聯莫綺琪和新民黨張文嘉。有候選人期望政府推出更多稅務優惠及支援措施，減輕在職家庭負擔，提升生育率。

郭芙蓉冀推動女性積極反映意見

新界西南選區包括葵青、荃灣區，選民人數約47萬。近年本港不少女性身居政府要職，15名問責局長中，7人是女性，而今屆立選女性參選人比例突破22%。

民建聯葵青區議員郭芙蓉表示，選舉是比能力比政綱，讓市民有更多選擇，作為女性，期望透過參選推動更多女士積極向政府反映意見。上屆區選「票后」、民建聯盧婉婷認為，女性參政有助於更全面反映居民需求，推動政策更有包容性。自稱「博士媽媽」的張文嘉則說，女性在平衡家庭與事業上面臨不少困難，但「女士可以撐起半邊天」，希望以自身經驗鼓勵在職女性積極表達意見。

談鼓勵生育 盧婉婷：核心在於住房及托兒壓力

本港出生率低，政府為鼓勵生育推出一系列措施，包括新生嬰兒獎勵金，倘晉身立法會，有何鼓勵生育措施倡議？育有兩名子女的郭芙蓉說，非常理解在職家庭壓力，建議善用現有社區設施，舉例把幼稚園轉型為托管中心，提升教育者專業能力。

盧婉婷表示，生育率低迷的核心問題在於住房與托兒壓力，建議重推社區保姆計劃，招募媽媽義工協助托兒服務，並考慮提供住房津貼予新生家庭。

張文嘉倡提供稅務優惠

張文嘉說作為全職媽媽，「知道照顧一個小朋友的起居飲食，其實是一份很艱鉅的工作」，建議政府提供稅務優惠，如增加免稅額，並完善托兒服務網絡，推動家庭友善措施，以減輕在職家庭的負擔，讓在職媽媽或爸爸兼顧工作之同時，更好照顧子女。

推地區旅遊 張文嘉籲設一日遊路線

政府近年推動「無處不旅遊」，對於如何發掘荃灣及青衣的旅遊潛力，候選人各有見解。張文嘉建議制定針對性的一日遊路線，如美食篇、寺廟篇等，吸引本地及內地遊客。郭芙蓉提出開發主題旅遊路線，結合自然風光如金山、芙蓉山等，並透過社交媒體推廣，吸引遊客打卡換禮物，刺激消費。

盧婉婷指，未來可透過推廣歷史、文化與建築特色吸引遊客，例如青衣真君廟。她過去曾與中學合作設計旅遊路線，認為以青年人視角，能發掘更多獨特景點，如石梨的粉紅色天橋、葵盛西村的無柱樓梯等。

民建聯互撼 郭芙蓉：逢票必爭 盧婉婷：鼓勵投票

另外，民建聯今次同時派出兩隊參選，會否擔心兩敗俱傷，資源上又如何分工？郭芙蓉稱該黨「應出盡出、逢票必爭」，相信市民眼睛是雪亮的，又指自己長期扎根地區，有豐富服務經驗，包括處理舊樓大廈管理、社區維修等民生問題，未來會把居民聲音帶入議會。

盧婉婷則指，民建聯是希望給選民多一個選擇，鼓勵更多市民投票，「無論什麼崗位，我們兩個都會全力去做好。」他強調黨內仝人初心一致，旨在服務市民，共建香港。陳穎欣、莫綺琪皆以選務繁忙為由，婉拒受訪。

記者︰黃子龍

攝影：劉駿軒

