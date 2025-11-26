立法會選舉︱批發及零售界論壇   車位不足點解決？謝邱安儀：偏僻街道設更多車位 邵家輝：引進智能泊車系統

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（26日）早上就功能界別批發及零售界進行辯論，候選人包括零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶主席謝邱安儀，以及爭取連任的自由黨主席邵家輝。

謝邱安儀指需為業界重新定位

在政綱介紹環節中，謝邱安儀表示，自己已在零售界深耕20多年。與中小企訪談後，了解到他們的經營難處，如中藥材和蔘茸海味店舖，因年輕人不懂欣賞只能「食老本」；街市一到周末就水靜鵝飛；傢俬、五金等店舖，亦不敵內地低價競爭。她又指，店舖門口擺放空間受到規管，抹煞歷史遺留下來的行業特色，發展優質商品，是零售業面對外地大型品牌競爭的唯一出路。她形容業界「正處於十字路口，失去方向感」，需要為行業重新定位，相信政綱能帶來共鳴及真正希望，強調自己是有能力帶領業界的同路人。

邵家輝則指，2019年的「黑暴」，加上3年的疫情，令當時業界經營困難，他曾向政府爭取資助，包括百分百信貸保證、延遲還息還款、多次派發消費券等優惠。他表示，疫情過後以為生意會回升，但遊客人數不足、遊客消費方式改變以及香港市民北上熱潮，整體環境對業界而言十分艱難。他指，作為全國政協，亦曾爭取提升內地遊客免稅額度、「一周一行」變成「一簽多行」、粵車南下等措施促進零售業發展。

邵家輝：有危亦有機 冀為業界爭取機遇

至於不少港人選擇前往內地消費，他表示「20年前的深圳比而家更加平」，但近年內地高質量發展，食材、食品、服務質素已經做到十分極致，香港競爭力需加強。他認為香港零售業需善用國家資源，利用內地生產鏈，再用香港本身消委會或食物安全等優勢，將產品銷售到世界各地，他強調現時「是一個有危的情況，亦都有機」，希望業界同心為香港爭取更多機遇。

謝邱安儀倡引進大型泊車系統提升使用效率

在必答題環節方面，主持人問及政府應如何增加泊車位供應，以便利駕車出行的市民。謝邱安儀指，香港地少車多，車位不足問題長期未解，即使相對高收費的停車場亦未必有空間泊車。她提出多項短期改善建議，包括檢視咪錶位有否遭濫用，並在港九新界的偏僻街道增設更多車位，而收費約市區一半價錢，讓市民可選擇較偏遠但便宜的泊車方案，從而舒緩市區街道的泊車壓力。她亦提到，現時已有「泊車機械人」等科技可善用停車空間，不少商場停車場亦設有大型系統統一指揮及登記泊車位置。她建議香港引進類似的大型共用泊車系統，提升整體泊位使用效率。

邵家輝倡警方對違例泊車適度寬容

邵家輝則坦言過去他曾「經常打電話報警，叫警察去抄牌」，但近年經濟環境轉差，他已呼籲警方執法時酌情處理，建議若不阻塞交通應適度寬容。他強調充足車位有助帶動零售餐飲業，但若持續嚴厲抄牌將影響消費意欲。邵家輝提出短期應善用科技，引進智能泊車系統與咪錶位查詢服務，長期則需在北部都會區規劃中預留更多車位。

謝稱「幻彩詠香江」缺乏新意 邵倡開拓海島

主持人亦問及推動高端遊艇旅遊方面，業界及社會各界應如何推動相關發展，惠及本港經濟及社會發展。謝邱安儀指，「幻彩詠香江」已缺乏新意，整體效果有明顯進步空間，建議旅發局重新檢視其成效，力求「達到有主題公園氣氛的效果」；邵家輝則認為， 除了大嶼山、南丫島外，大部分海島其實都是荒廢，提議開拓，建議與民間協作，尋找投資者，以帶動就業。邵又認為若遊客能在旅遊旺區登船，能帶動，亦能達到分流作用。



至於香港應如何提升文化影響力及推動文化產業發展，謝邱安儀指，文化創意產業涵蓋藝術品、表演藝術、影視、設計及出版等十多個領域。她強調，應深度挖掘中華文化與香港中西合璧特色，以非物質文化遺產為創作根本，將文化元素融入產品設計與宣傳，使消費者在體驗中自然接觸文化內涵。同時需完善產業配套，包括提供合適場地、健全知識產權保障等，讓中西合璧的文化走得更深更遠。她以韓國娛樂產業為例，指出韓流透過影視作品成功提升國家軟實力，甚至影響全球文化消費行為。更笑言她的女兒亦是韓流愛好者，「點知最終嫁給了韓國人，幾厲害你話」。

傳統文化蘊含龐大產業潛力

邵家輝則以埃及文物文創產品為例，說明傳統文化蘊含龐大產業潛力。他表示，家人獲贈從故宮博物館購買的埃及法老鑰匙圈，指出只要發揮創意，就能將歷史文化轉化為具市場價值的商品。邵家輝建議本地零售界把握國際展覽來港契機，開發多元文創產品，並以韓國影視業為鑑，強調政府需善用資源推廣支持。他指，香港亦有很多好的歌星及影藝人士，政府需善用資源推廣。同時提出活化荷李活道，透過舉辦文化活動吸引市民與遊客，帶動業界發展。

倡聚焦建立更優質線下購物體驗

抽籤答問環節，主持人問及在鼓勵商業創新的同時，香港應如何鼓勵消費者信心及維護消費者權益。謝邱安儀指，當前實體店經營環境變差的關鍵，並非是線上線下渠道之爭，而是價格戰因素，疫情後經濟下行，消費者追求低價貨品。謝邱安儀又指，香港實體店生意雖然萎縮不少，但依然龐大。她引述政府零售數據表示，目前實體店銷售仍佔整體約九成，網購僅佔約10%。她認為香港應嘗試「線上線下連動」，讓消費者先在線上查詢價格，再到實體店親身體驗，建議業界聚焦於建立更優質的線下購物體驗，做好貨品，保持優質水平。

被問到批發與零售業應該如何升級轉型，以應對跨境電商及新消費模式所帶來的挑戰。邵家輝指，跨境網購已成不可逆轉的趨勢，呼籲業界要「搭上這個創科快車」，善用內地完善的生產鏈與包裝資源，結合香港的國際視野培育本土品牌，將產品推向全球。他以海味業為例，指出傳統店鋪3個月僅售出50盒海參，但透過網紅推廣一日可達百盒銷量，強調業界必須認清市場變化，積極擁抱數位轉型。邵家輝建議政府支援業界建立及推廣品牌，善用國家資源，並再次強調「有危其實有機」。

記者：郭文卓

攝影：何君健