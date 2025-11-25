立法會選舉︱紡織及製衣界論壇 陳祖恒蕭勁樺認同發展高科技不應忽視傳統製造業

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇今日（25日）下午輪到功能界別紡織及製衣界，候選人包括該界別現任議員陳祖恒，及香港紡織商會常務副會長兼秘書長蕭勁樺，二人就多項業界議題進行辯論。

陳祖恒倡推動產學研融合創造價值

首輪必答題中，針對香港建設「國際專上教育樞紐」的目標，陳祖恒提出業界應主動與國內外機構及品牌合作，將行業品牌、生意與大學、科研機構結合，推動產學研融合，創造更多價值。他亦希望政府於北都加快引進外國學校及其他機構，推進「大學城」發展。

蕭勁樺：加強行業宣傳促後生入行

蕭勁樺則指出，本地大學人才應成為香港紡織及製衣界的轉型動力，但現行政策與制度未充分釋放科研實力，技術落地仍需加強。他續指，學生未必首選紡織及製衣界行業，需講好行業故事，加強行業宣傳，提升吸引力。

批現行政策忽略傳統製造業

第二題探討河套地區在創科領域的跨界優勢，以及對香港建設成為國際創新科技中心有何重大意義。蕭勁樺指出，需加快建設與資源分配，聚焦如紡織製衣等具香港特色的產業，推動其創新轉型，使政策發揮實效。他批評現行政策過度側重人工智能與醫療等領域，忽略傳統製造業，同時指出人才銜接出現斷層，建議透過產學研實習項目，培育兼具技術與實踐能力的人才。

陳祖恒表示，創科必須與工業結合才能真正落地發揮作用，並以北都預留片區為例，指出產業集群可帶來「一大一於三」甚至「一加一等於十」的協同效應，期望政府持續推進相關規劃。他亦提到，一直向創新科技及工業局局長孫東反映，在發展高新科技之餘，不應忽略紡織及製衣業等傳統產業。

探討禁毒議題

第三題關於打擊「太空油毒品」毒害市民，尤其是年輕人，社會各界應如何配合政府。陳祖恒指出，依託咪酯等新型毒品常透過加熱煙或電子煙等媒介散播，如同「美麗的糖衣」隱藏致命危害，因此社會必須全力支持政府，無論在立法或執法層面，都應共同遏止這類新興及傳統毒品的擴散。他進一步強調，若能為年輕人提供更多發展平台，鼓勵他們參與多元活動，擁有開心的發展環境，將有助降低青少年吸毒的可能性。

蕭勁樺則提出三項具體建議，首先，推動產學實習聯盟，讓中學生與專上學生提早接觸行業，激發他們的興趣；其次，推行「健康職場約章」，定期為員工提供毒品認知與心理健康相關資訊，並透過工會及非牟利機構開展職場抗毒先導計劃；最後，在電商平台的推廣設計中融入禁毒資訊，讓年輕人所能接觸的各類地方皆成為禁毒宣傳的據點。

此外，兩位候選人在抽籤問答環節中，亦分別回應其他議題，包括如何結合創科與科研力量提升產業競爭力、如何吸引新人才投入紡織及製衣業，以及如何推動行業實現碳中和等方向。

