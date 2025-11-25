Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉｜周星馳撐吳傑莊 萬綺雯為表弟沈豪傑拉票 候選人齊打「明星牌」

政情
更新時間：18:14 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:14 2025-11-25 HKT

立法會換屆選舉將於12月7日投票，不少候選人在這段時間都出盡力拉票，有候選人近日就打「明星牌」，邀請明星拉票助選，其中選委界候選人吳傑莊就找來周星馳撐場，更獲周星馳送贈電影《食神》橋段中的「掂」字。地區直選3名候選人沈豪傑、楊哲安、張美雄近日亦分別找來明星撐場，沈豪傑出動其表姐萬綺雯協助拉票；楊哲安找來太太張新悅「復出」拍片拉票；張美雄則找來港姐向海嵐支持。

吳傑莊獲周星馳贈「掂」字支持

在選委界爭取連任的吳傑莊，今早（25日）在社交平台發文指，日前有朋友贈他一個「掂」字，更稱「掂」字不但祝他選舉順利，靈感亦是來自一套電影橋段。他更大賣關子與網友玩競猜遊戲。直至下午他揭曉答案，上載自己和周星馳的合照，指對方全力支持自己競逐連任，又稱自己與周星馳份屬好友多年，周星馳一直對香港電影業同演藝界都充滿熱情，而自己是次政綱都有提及電影業發展。此外，吳傑莊亦上載了自己復刻《食神》名場面照片。

萬綺雯獻「飛吻」為沈豪傑拉票

新界北候選人沈豪傑今日亦在社交平台上載表姐萬綺雯為其拉票的影片。片中，萬綺雯稱沈豪傑為有理想、認真的人，欣賞他的熱誠，呼籲市民支持沈豪傑，萬綺雯更於片尾送上「飛吻」。沈豪傑指，自小和萬綺雯一起長大，對方後來成為藝人，便少了見面機會，近年移居內地後更難見面。不過，在與萬綺雯分享其參選立法會選舉後，對方便義不容辭協助自己，包括宣傳拉票，「實在太感激了！家人的親情，永遠是不變的！」

張新悅「復出」撐老公楊哲安

港島西自由黨候選人楊哲安近日則邀請已淡出娛樂圈的太太張新悅「復出」拍片。片中，張新悅在中環街市門口，遇到扮演享受「靜音派對」（即Silent Disco）的「Uncle On」楊哲安，呼應自己早前在選舉論壇提及可考慮在中環海濱引入「又蒲又唔嘈」的活動。楊哲安更讚張「真人靚爆鏡」，指會叫家人投她老公一票。

張美雄獲港姐向海嵐支持

新界東南候選人張美雄獲港姐向海嵐支持。張美雄昨在社交網站上載相片，並寫上由向海嵐主演的電視劇《無頭東宮》主題曲的歌詞，感謝對方支持。

新界北候選人包括新社聯譚鎮國、工聯會曾勁聰、元朗區議員沈豪傑、新民黨廖子聰、民建聯姚銘。

港島西候選人包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强。

新界東南候選人包括民建聯葉傲冬、工聯會李貞儀、專業動力方國珊、張美雄、新民黨及公民力量陳志豪。

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
9小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前