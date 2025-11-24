四中全會宣講會︱陳茂波：「十五五」規劃為香港發展開啟更龐大機遇 林定國：香港須鞏固提升國際法律服務和爭議解決中心地位

中共二十屆四中全會上月底勝利舉行，並審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。「十五五」規劃建議是國家主席習近平親自領導主持起草，經過廣泛徵集意見、科學論證後所編製，對國家整體社會和經濟發展，具有重大意義，並為香港未來發展指明了方向。應香港特區政府請求，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室邀請中央宣講團成員，中國科學院院長、黨組書記侯建國和中央宣講團成員，中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東來港宣講中共二十屆四中全會精神。

陳茂波：「十五五」發展方向為香港注入更大發展動能

財政司司長陳茂波在社交平台表示，今早第一場向特區管治團隊的宣講會上，兩位成員系統解讀了「十五五」規劃時期國家面對的內外形勢、期間的主要工作目標、任務和指導方針，以至各層面的具體政策措施，讓與會者對「十五五」規劃有了更深刻的了解，有助特區政府在工作中更好貫徹落實四中全會精神。

陳茂波提到，在過去的「十四五」期間，儘管面對極為複雜多變的外部環境，在中央堅強領導和全國上下共同努力下，國家在經濟增長、科技創新、產業轉型、社會民生等方面均取得一系列有目共睹的成就。「集中精力辦大事、久久為功辦成事」，科學制定、接續實施5年規劃，是國家治國理政的一條重要經驗，也是中國特色社會主義制度的優勢，保持了國家發展戰略的穩定性、一致性，持續推動了國家進步、促進了人民幸福，這也是香港未來發展的最大底氣。

他續指，「十五五」規劃建議明確指出，繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針；鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；支持香港建設國際創新科技中心；打造港澳國際高端人才集聚高地等。這些發展方向，都將為香港注入更大的發展動能，帶來更多新的機遇。

香港正加速推進建設國際創新科技中心

陳茂波表示，在國家高水平雙向開放中，香港會更好發揮「超級聯繫人」、「超級增值人」的角色和功能，推動香港進一步發展成為境內外企業開拓對方市場的多功能雙向平台。「十五五」規劃建議亦指出，國家致力推動更健全的高水平對外開放體制機制，香港憑著「一國兩制」下的獨特優勢和高度國際化，可進一步助力國家擴大制度型開放和在全球治理、國際組織治理，以及國際經貿規則與標準制定等方面發揮更大影響力。

此外，「十五五」規劃建議提出，要加快高水平科技自立自強，推動「科技創新」和「產業創新」深度融合，推進教育、科技、人才一體化發展。香港正加速推進建設國際創新科技中心，並會善用香港優秀的科研力量、國際化的人才、資金和專業服務，透過更多的政策創新，推動與大灣區實現更深度的協同聯動發展。

陳茂波指出，北都是創科的重要載體，也是香港與粵港澳大灣區兄弟城市加強創科合作的基地。今天下午，宣講團成員到北都實地調研，包括到訪古洞北新發展區，以及河套深港科技創新合作區香港園區，了解北都整體的規劃及建設情況。特區團隊向宣講團介紹時，重點說明了北都發展的願景和加速其發展速度的舉措；引進企業和人才的成效、將科技創新與產業發展深度綁定的政策；與大灣區兄弟城市在創科上由研發到商業化到先進製造等全條鏈合作，以及如何通過北都促進科技、教育、人才和產業一體化發展。「十五五」規劃將為香港的發展開啟更龐大的機遇，在更好融入和服務國家發展大局的同時，亦必將為香港開拓更美好亮麗的未來。

林定國：香港亦應為實現「十五五」規劃奮鬥

律政司司長林定國亦在社交平台表示，出席宣講會後表示獲益良多，而為了落實「十五五」規劃建議，律政司必須鞏固和提升香港作為國際法律服務和爭議解決中心的地位，助力國家法治建設、為國家發展保駕護航。

林定國指，「十五五」時期在國家基本實現社會主義現代化進程中具有承先啟後的重要地位，《建議》肯定「十四五」時期中國發展取得重大成就，但指出「十五五」時期國家發展內外環境均面臨深刻複雜變化和挑戰；故此，要達到「十五五」時期經濟社會發展目標，即基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，必須依賴全國人民團結為實現「十五五」規劃而奮鬥，而香港社會亦理應包括在其中。

林定國表示，細讀《建議》，深刻領會堅持全面依法治國對實現「十五五」規劃至為重要。社會經濟發展必須遵循的六大原則之一，是堅持有效市場和有為政府相結合，其中包括建設法治經濟、打造市場化法治化國際化一流營商環境。

推進數字中國建設 需加強人工智能治理

他指，推動高質量發展，其中最重要是加快高水平科技自立自強，包括推動科技創新和產業創新深度融合，在這方面，《建議》指出要加強知識產權保護和運用、加強科技法治建設；為深入推進數字中國建設，亦需要加強人工智能治理、完善相關法律法規。

林定國續指，就加快建構高水平社會主義市場經濟體制而言，《建議》指出要落實民營經濟促進法，從法律和制度上保障平等生產要素、公平參與市場競爭、有效保護合法權益；強化產權執法司法保護，加強查封、扣押凍結等強制措施的司法監督。為加快完善要素市場化配置機制體制，要善用工商業用地使用權續期法律法規；推動司法判決執行與破產制度有機銜接，依法有效盤活被查封凍結財產。

林定國提到，《建議》內最後一部分，更有一段是特別有關全面依法治國，當中包括加快涉外法治體系和能力建設，健全國際商事調解、仲裁、訴訟等機制。

善用普通法優勢 鞏港國際法律中心地位

林定國強調，按《建議》要求，香港必須更主動積極善用「一國兩制」下的獨特制度優勢，更好融入和服務國家發展大局。他指，以普通法制度為基礎的優良法治傳統和環境正是香港獨特優勢之一，為落實「十五五」規劃建議，香港必須鞏固和提升香港作為國際法律服務和爭議解決中心的地位，助力國家法治建設、為國家發展保駕護航，這亦必然是律政司未來工作重點之一。

甯漢豪：規劃及開發土地時大力支援創科、教育等優勢產業

發展局局長甯漢豪表示，「十五五」建議讓我們掌握國家未來的發展方向及香港的定位，對香港的長遠發展，亦對發展局的工作相當重要。



她指出：「木在規劃及開發土地時，我們要大力支援創科、教育等優勢產業以匯聚人才，並以創新引領和推動高端製造及服務行業發展。 在規劃空間和產業佈局時，我們必須把握大灣區作為國家其中一個發展迅速的地區所帶來的機遇，與區內城市優勢互補，緊密合作，讓香港更好發揮「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢。」



她又指，必須立志遠大，為未來訂立更高的發展目標。政府既要帶領，亦要具備應對變化的靈活性，「我們要有效結合有為政府及高效市場，為市民提供優質生活及優質基建」。



甯漢豪強調，香港擁有應用國際建築標準和工程管理的豐富知識和經驗，具備獨特優勢，有助「一帶一路」建造技術和產品標準與國際市場接軌，使相關建造技術和產品走向世界，例如當局近年推出的「綠建環評」全球版及MiC製造商認可計劃等。