四中全會︱中央宣講團來港 李家超提3點體會：把四中全會精神融匯貫通在日常事務

中共二十屆「四中全會」上月在北京舉行，並審議通過「十五五」規劃建議，為國家未來五年發展定下方向。政府今明兩日（24、25日）舉行宣講會，中國科學院院長、黨組書記侯建國，以及中央宣講團成員、中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東，來港宣講四中全會精神。

行政長官李家超今日（24日）出席宣講會後表示，首場宣講會約500人參與，與會者包括政府官員、行會代表及立法會議員等各界人士。他強調，第二十屆四中全會於上月勝利舉行，而國家第十五個五年計劃的建議藍圖，與香港未來發展息息相關，當中明確支持港澳融入和服務國家發展大局的方針，令香港的發展定位更為清晰。他形容與會者深入交流、獲益良多，同時感謝國家於「十五五」規劃對香港的重視。

李家超指，祝衛東於宣講會上講解了四中全會精神，解讀了「十五五」規劃建議的重要性和必要性，包括如何準確把握「十五五」時期國家事業發展所處的歷史方位、國家發展環境面臨的複雜變化。李家超指，會上設互動提問環節作深入交流，對了解四中全會精神具很大幫助。

李家超提3點體會：深刻理解四中全會精神

李家超對此表達三點體會，第一是須深入理解和領會二十屆四中全會精神，了解國家經濟發展思想及國家發展指定方向；第二是守正創新、因地制宜、因時制宜推進各方面的工作，持續鞏固自身優勢，以融入國家發展大局；第三，須將四中全會精神融匯貫通在日常事務。李家超強調國家面臨深刻複雜變化，但危中有機，香港需找準優勢定位，積極求變。

李家超又指，政府已於上月舉行研習會，帶領特區各界學習四中全會精神。他今日亦要求與會者深刻學習，並表示明日將舉行第二場宣講會，呼籲市民踴躍收看電台直播。

李家超在政制及內地事務局局長曾國衞、公務員事務局局長楊何蓓茵的陪同下，向傳媒講解宣講會內容。葉偉豪攝

政府持續優化與內地市場互聯互通機制

被問到特區政府將如何鞏固香港國際金融、航運、貿易地位，李家超表示，「十四五」規劃提出鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支援香港建設國際創新科技中心，與特區政府施政方向一致。

李家超指，在國際金融中心建設方面，政府將持續優化與內地市場互聯互通機制，豐富離岸人民幣業務，強化資產與財富管理功能，並積極發展國際黃金交易中心，透過證券市場改革與稅制優化吸引全球資金；在航運中心轉型方面，政府將構建智慧港口系統，推動綠色航運發展，建立大宗商品交易生態圈，同時強化與「一帶一路」國家的航運聯繫；貿易方面則聚焦供應鏈管理優勢，大力發展總部經濟，完善出口信用體系，由管治團隊帶隊開拓東盟、中東等新興市場。

國際創新科技中心建設聚焦人工智慧、生命健康等前沿領域

至於國際創新科技中心建設，李家超指，將依托本港5所百強大學的科研實力，結合大灣區產業優勢，聚焦人工智慧、生命健康等前沿領域。他特別透露河套科技合作區將於今年12月正式營運，透過深港深度融合，構建從科研轉化到規模生產的完整創科生態圈。李家超強調，香港與深圳、廣州形成的數碼科技集群已位居全球首位。

李家超又指，香港將在鞏固四大中心基礎上，繼續發展文化藝術、航空樞紐、法律服務及知識產權貿易四個「十四五」規劃中提及的領域。在文化藝術方面，政府已落實文藝創意產業藍圖細節，將把握香港作為國際三大藝術交易市場的優勢，透過稅務、融資及人才政策打造藝術生態圈，推動時裝設計、電影製作及流行文化節等品牌項目。航空樞紐將發揮三跑道系統效能，擴大航空版圖與冷凍鏈物流，並透過東莞空港中心深化區域合作。法律服務將依托普通法體系優勢，支援國際調解院運作，興建國際法律事務大樓，打造「調解之都」。知識產權貿易則透過融資沙盒、專利估值及法律完善等，構建完整生態圈。