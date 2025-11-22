立法會選舉｜工程界卜國明辦造勢大會 盧偉國、林世雄到場支持

立法會選舉在即，工程界候選人卜國明今日（22日）舉行造勢大會，現任工程界立法會議員盧偉國、前運輸及物流局局長林世雄及前市區重建局行政總監韋志成等人均到場支持。卜國明承諾，若成功當選，將在更高層次為工程專業發聲，提升社會對工程師貢獻的認可，並以理性、務實、專業的態度服務業界。

卜國明承諾若當選將為工程專業發聲

卜國明指自己的政綱圍繞「以專業護權益，以創新育未來」重點，包括推動制度鬆綁，降低營建成本；激活創科能量，促進經濟轉型；強化北部都會區等重大項目推進；維護工程師專業認證與地位。他承諾若當選立法會議員，將在更高平台上為工程專業發聲，讓社會認識工程師對香港發展的重要貢獻，讓未來學生能以工程師為榮。他承諾以理性、務實、專業的態度服務業界，成為真正做實事的立法會議員。

盧偉國稱卜國明可成業界福祉「保護者」

現任立法會工程界議員盧偉國表示，支持卜國明「接棒」，稱近年來都是穿着寫上「盧偉國」的戰衣，非常高興今日盧偉國的戰衣上面寫着「卜國明」。他讚揚卜國明資歷深厚，擁有「前土木工程處處長」和「前香港工程師學會會長」兩項資歷，足以證明其專業能力與歷練。加上在政府工程師工會及工程師學會中貢獻良多，展現出親和力與領導力。

盧偉國續指，卜國明的政綱與他理念一致，包括成為業界福祉「保護者」、發展「推動者」、業界聲音「代言人」。他表示自己最大的心願就是能順利「交棒」與「接棒」，但必須有合適的接棒人。

林世雄：工程師以國家為重

前任香港運輸及物流局局長林世雄，引述特首李家超早前在立法會選舉啟動禮中對立法會論述，在 「行政主導」 和 「愛國者治港」 的原則下，立法會運作已 「重回正軌」 ，行政與立法機關「既相互制衡，又相互配合」。他指卜國明擁有40年工程項目管理經驗，熟悉工程流程，能確保項目順利推進，相信他能夠將工程師的務實、精準與注重成效的特質，帶入議會，稱他「一定可以做到一個優良的立法會議員」。

林世雄續指，本屆立法會議員叫盧偉國，而今次兩位候選人名字分別有「偉」及「國」字，強調「工程師以國家為重」，呼籲「all in」卜國明。

韋志成：立法會議員非「高級區議員」

前市區重建局行政總監、前發展局常任秘書長韋志成表示自已曾與卜國明在政府共事多年，深知他是一位具備卓越工作能力、充滿幹勁且處事認真的優秀人才。他特別強調，希望為工程界選舉立法會議員，並非僅僅推舉一位高級區議員。需要的不單單是反映民意、提出工程項目建議，或表面監督政府的代表。

韋志成指卜國明擁有數十年的政府工作經驗，對立法會的運作機制與立法程序瞭如指掌，理解政府部門間的協作關係，並在基礎建設項目領域擁有全周期的實踐經驗。認為他的寶貴資歷將使在進入立法會後，能與政府高效協作，共同建立一個靈活、有韌性的法律與營商環境，從而助力工程業態的發展。

工程界候選人還有霍偉棟。

記者、攝影：李健威

