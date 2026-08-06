澳門新濠影滙汪汪隊立大功VIP套裝低至$445 包戲票/2小時Playhouse/粉絲見面會/工作坊 加$1連噴射飛航船票｜澳門親子好去處

澳門親子好去處｜除了深圳，澳門都不少爸媽在暑假帶孩子作短線遊的首選，各大酒店設有不少適合親子玩樂的設施，就如新濠影匯，除了有超大型水上樂園，室內遊樂場「尼克酷玩小鎮」亦是受歡迎的親子地標。這個暑假，《汪汪隊立大功》更會登陸澳門新濠影滙包場！還有限定優惠VIP套裝，有齊6大禮遇，一大一小都只是$445/位，還可加$1連噴射飛航香港往來澳門的單程船票！即睇優惠詳情與快搶連結，訂飛出發去玩。

澳門親子好去處｜澳門新濠影滙汪汪隊立大功VIP套裝1大小低至$445

《汪汪隊立大功》是不少孩子的偶像！這個暑假一班英勇好朋友再次登上大銀幕，《汪汪隊立大功：恐龍大電影》並因遭遇神秘風暴後迫降神祕恐龍島，與恐龍專家狗狗雷克斯聯手力抗韓丁納市長所引發的火山危機！

（圖片來源：KKday）

今次的優惠包場VIP套裝內有6大禮遇，包括電影包場、2小時Playhouse暢玩、遊戲代幣186個、粉絲見面會、DIY T-shirt＋帆布袋親子工作坊、禮品店HK$50現金券！1大1小低至HK$445/位即可以大玩特玩！

（圖片來源：KKday）

同時更提供3大激抵加購項目，包括加$1連噴射飛航香港來往澳門單程船票、加$1起連星滙自助早餐、加$11起連星滙自助午餐，交通、飲食都為大家設想周到，即刻去訂飛喇！

（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽澳門新濠影滙汪汪隊立大功VIP套裝詳情：

電影包場日期：2026年8月22日（六）、23日（日）、29日（六）、30日（日）

VIP套裝均包含6項禮遇：

- 汪汪隊立大功恐龍大電影電影票（包場）

- 尼克酷玩小鎮Playhouse2小時樂園門票

- 遊戲代幣186個（PawPatrol遊戲幣166個＋FunPark遊戲幣20個）

- 粉絲見面會

- DIY帆布袋+小童T-shirt親子工作坊

-禮品店現金優惠券$50

【快閃優惠｜加$1連噴射飛航香港＜＞氹仔單程船票】汪汪隊VIP電影套裝6項禮遇

優惠：成人HK$445＋小童HK$445（原價成人/小童各HK$860）

可選場次：

．電影播放（英文語音＋中文字幕）12:00-13:30；粉絲見面會13:30-14:00

．電影播放（粵語語音）14:30-16:00；粉絲見面會16:00-16:30

加$1船票選項：

．香港上環→澳門氹仔：10:30班次

．澳門氹仔→香港上環：17:30班次

*船票需與電影票及樂園門票同日使用

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜加$1起連星滙自助早餐】汪汪隊VIP電影套裝6項禮遇

優惠：

．小童0-5歲：成人HK$445＋小童HK$445

．小童6-12歲：成人HK$445＋小童HK$495

．小童13-17歲：成人HK$445＋小童HK$545

（原價成人HK$910・小童HK$789）

場次：電影播放（英文語音＋中文字幕）12:00-13:30；粉絲見面會13:30-14:00

*自助早餐需與電影票及樂園門票同日使用

購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜加$11起連星滙自助午餐】汪汪隊VIP套裝

優惠：

．小童0-5歲：成人HK$455＋小童HK$455

．小童6-12歲：成人HK$455＋小童HK$545

．小童13-17歲：成人HK$455＋小童HK$595

（原價成人HK$1,042・小童HK$855）

場次：電影播放（粵語語音）14:30-16:00；粉絲見面會16:00-16:30

*自助午餐需與電影票及樂園門票同日使用

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年8月6日10:00至8月12日23:59

演出/體驗日期：2026年8月22・23・29・30日

營業時間：週一至週日10:30-19:30

地址：澳門路氹連貫公路新濠影滙StudioCity2樓尼克酷玩小鎮

延伸閱讀：澳門親子好去處新濠影匯室內遊樂場「尼克酷玩小鎮」

位於新濠影匯的最新親子地標「尼克酷玩小鎮」佔地20,000平方呎，室內超級遊樂場將Nickelodeon的卡通世界搬到現實，小朋友可以勇闖忍者龜主題的三層高攀爬樂園挑戰體力，也可到海綿寶寶的比奇堡海底世界趣味打卡，每個角落都充滿冒險與歡樂，絕對是帶小朋友在澳門放電的好地方。於8月22、23、29、30日，更特設汪汪隊立大功恐龍大電影電影包場！《汪汪隊 立大功》（PAWPatrol）會陪大家玩！

澳門親子好去處｜新濠影匯室內遊樂場「尼克酷玩小鎮」（圖片來源：KKday）

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