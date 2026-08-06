投委會免費親子理財工作紙暑假啱玩 投委會理財教育體驗館免費玩7大互動遊戲｜親子好去處

悠長暑假是培養子女正確金錢觀的好時機。投資者及理財教育委員會（投委會）宣布於親子理財頻道推出一系列全新免費理財工作紙及文章，適合幼童至中小學生，協助孩子從生活中建立「理財腦」。 即睇最新親子理財工作紙與預約理財教育體驗館的方法，讓小朋友過個有意義的暑假。

親子好去處｜投委會免費親子理財工作紙暑假啱玩

針對新世代頻密接觸網上購物及打機課金，投委會推出聚焦「數碼理財素養」的最新文章，教授實用貼士以引導子女辨識網上消費風險與騙局，建立「停一停、查一查、問一問」的防範意識。全新親子工作紙則涵蓋消費者權利、儲蓄投資及風險保障等主題，並特設可規劃旅行預算和開支的「我的旅行遊記」。 此外，家長可免費下載「投委會收支管家」App共同管理預算，或參與「錢宇宙傳說」等網上理財遊戲。

（圖片來源：投委會）

投委會理財教育體驗館免費玩7大互動遊戲

假期更可預約免費參觀位於荃灣南豐紗廠的「理財教育體驗館」，內有沉浸式互動體驗，讓大眾邊玩邊學理財技巧與防騙知識。如「投委會投資遊戲」將模擬真實投資情景與決擇，更有青年、成人及長者版本，可辨識投資陷阱，守護資產。在「理財農場」可體驗耕種與收成過程，學習做出正確財務決策以享受豐收碩果；而結合虛擬劍術與理財知識的「錢宇宙傳說」，可讓大、小朋友化身勇者抵禦金融騙局與債務風險。

投委會理財教育體驗館有7大互動遊戲可免費玩。（圖片來源：投委會）

小朋友又可玩「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」，深入生活情境，日後可助家中長褲們拆解假冒官員及唱高散貨等常見詐騙手法！透過趣味對決遊戲「識辨騙徒」，教小朋友靈活識別騙徒技倆，提升防騙警覺；於「買餸有預算」活動中可跟隨「錢嫲嫲」挑戰超市採購，考驗眼明手快，實踐理性消費與預算制定。在「夢想塗鴉」則可在維港、尖沙咀鐘樓及獅子山背景下發揮創意，繪製專屬的繽紛夢想。

投委會親子理財頻道

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投委會理財教育體驗館

時間：10:00 - 18:00（包括公眾假期，農曆新年除外。）

星期一至五供團體預約，星期六、日及公眾假期供公眾人士預約。

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠304室

查詢：2394 7822或[email protected]

預約網址：＞＞按此＜＜

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