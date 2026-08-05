深圳寶安京基華邑酒店低至$198入住 洲際旗下星級酒店食宿全包人均$519歎鮑魚生蠔海鮮餐｜親子優惠

爸媽們於暑假天天對著孩子，想輕鬆一下二人世界玩了天？可以留意今日（5日）的深圳酒店優惠，兩口子暫時放下湊仔的壓力，好好去玩兩天。IHG洲際酒店集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，推出激罕優惠，人均只需$99即可入住一晚，如想一站式玩兩日，食宿全包人均$519即可歎鮑魚生蠔海鮮餐！即睇深圳酒店優惠詳情與快搶連結，快快plan定兩天假期。

親子優惠｜深圳寶安京基華邑酒店低至$198入住

深圳寶安京基華邑酒店是IHG洲際酒店集團專為華人打造的豪華酒店品牌，這次推出的高級客房激劈低至HK$198/晚即可入住高級客房一晚，更可免費使用健身房及室內泳池，節假日同樣適用，極限抵玩！另亦可用無門檻限量優惠碼立減HK$100，包雙人自助早晚餐長者更有專享折上折，再包1次抽獎隨時贏走免費住宿或自助餐券。記住要一試全新「海鮮燒烤小火鍋主題，大歎鮑魚生蠔海鮮拼盤，亦可無限任食活蝦等多款中西菜式與夏日特色甜品！

（圖片來源：KKday）

附近亦有很多值得一遊的好去處，如10至15分鐘車程即可到深圳超大型的商場之一的壹方城購物中心，這裏有過百間餐廳、大型超市及流行品牌，最啱媽媽！另可到擁有著名的「灣區之光」純白巨型摩天輪以及海濱文化公園的歡樂港灣，兩日子去散步一流！也可到西灣紅樹林公園欣賞無敵海景和浪漫日落，傍晚時分常有漂亮的粉紫色天空，治癒感十足。

（圖片來源：KKday）

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【獨家快閃HK$99位/晚｜$198間】高級客房1間1晚+免費使用健身房及室內泳池·節假日適用

優惠：HK$198/晚，兩位入住平均HK$99/位（原價HK$1,277/晚）

方案包括：

．高級大床/雙人床房1間1晚+免費使用健身房及室內泳池，售完即止

．訂購此方案並於2026年8月6日至10月31日期間入住

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【獨家送1次抽獎贏免房+限量免費升2級豪華/海景房】高級客房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐｜享雅集活動及四款原葉茶

優惠：HK$1,137/晚，兩位入住平均HK$568.5/位（原價HK$1,837/晚）

輸入優惠碼【KKDHUALX】後，HK$1,037起/晚，平均HK$518.5/位

方案包括：

．高級大床/雙人床房1間1晚+雙人自助早餐+雙人自助晚餐

．限量免費升級客房數量有限，售完即止

．華邑雅集手工活動體驗時間：15:00-17:00（需提前1天預約，位置有限，先到先得）

．訂購此方案並於2026年4月15日至8月30日期間入住，KKday獨家贈送抽獎一次（每張訂單僅限參加1次抽獎）：入住後拍照發佈於小紅書/大眾點評/YouTube/Instagram等社交媒體可參與抽獎，獎品包括房券、自助晚餐券、茶具等等

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【獨家·限期入住贈送現場抽獎1次·長者專享優惠】高級客房+雙人自助早餐+雙人自助晚餐（不含海鮮拼盤派送）｜享雅集活動及四款原葉茶

優惠：HK$1,044/晚，平均HK$522/位

（原價HK$1,857/晚）

輸入優惠碼【KKDHUALX】後，HK$944/晚，平均HK$472/位

方案包括：

．高級大床/雙床房1間1晚+雙人自助早餐+雙人自助晚餐+雅集活動（需提前一天預約）

．訂購此方案並於2026年4月15日至8月30日期間入住，KKday獨家贈送抽獎一次-此優惠僅限60歲及以上客人使用（一間房

．至少有一位滿足60歲或以上客人即可享受此優惠）

．華邑雅集手工活動體驗時間：15:00-17:00（需提前1天預約，位置有限，先到先得）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

酒店地址：深圳市寶安區西鄉街道寶安大道4560號

入住時間：15:00；退房時間：12:00

交通推介：

從深圳灣口岸過海關後，搭乘深圳的士僅需20-30分鐘即可直達酒店；或從高鐵西九龍站乘高鐵至「福田站」或「深圳北站」，轉乘地鐵前往1號線沿線站點再配合網約車。

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