深圳野生動物園低至$38餵老虎睇長頸鹿 2類人免費入場、免費玩7大遊樂設施 附快搶連結｜深圳親子遊2026

深圳親子遊2026｜不少爸媽於暑假都會帶孩子到游圳玩兩天，除了各大室內遊樂場，也可以帶小朋友去深圳睇動物！今日（4日）深圳野生動物園推出特別優惠，低至$38即可近距離睇老虎、長頸鹿，一睹各種世界珍禽名獸！即睇優惠詳情與購買連結。

深圳親子遊2026︳深圳野生動物園低至$38

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，是深圳國家4A級景點，放養了300多個品種、近萬頭野生動物。這些動物除來自全國各地外，還來自世界各洲，當中有不少為世界珍禽名獸和中國一、二級保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等；亦有動物園自行繁殖的稀有虎獅獸、獅虎獸。更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等等。

深圳親子遊2026｜深圳野生動物園快閃優惠 可近距離睇老虎（圖片來源：KKday）

動物園區劃分為三個區域：即食草動物區、猛獸谷、表演區。「食草動物區」內有長頸鹿、斑馬、大象、羊駝等，還有孔雀園及其他稀有動物的區域，場內可以即場購買飼料，與動物近距離接觸；而「猛獸谷」內則有各類猛獸，老虎會在空中步道「大貓大道」上行走，獅子、黑熊等亦會現身，亦可以坐進投餵車直接駛入園區裡面，感受猛獸「擦身而過」的體驗。

（圖片來源：KKday）

表演區內設有4個表演場館，每日有固定的演出項目，如大型動物歌舞劇《百獸盛會》、海洋表演《歡樂的海洋》、馬戲劇場《馬戲小鎮》等，以及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等。特別是百獸盛會表演非常精彩，大、小朋友都不容錯過。另外，每日早上11時至下午5時30分更可無限次免費任玩7大遊樂設施，包括熊寶歷險、逍遙水母、自控飛機、旋轉木馬、海盜船、無天網碰碰車、馬戲小火車，放電一流！

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優惠：兒童（1.2-1.5米）HK$38（原價HK$140）；成人（1.5米以上）HK$99（原價HK$259）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年8月4日18:00至8月10日23:59

使用有效期：即日起至2026年9月30日

營業時間：每日09:30-18:00（最後入園時間17:00）

地址：廣東省深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：深圳地鐵7號線「西麗湖站」B出口直達；由深圳灣口岸打的約15分鐘

*7大遊樂設施少於5人時需排隊等待5分鐘；每次乘坐後如需再玩須重新排隊

交通 - 從香港出發到深圳野生動物園建議：

．落馬洲福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵4號線至福民站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約40分鐘；

．乘搭高鐵至福田站，約14分鐘。再轉乘深圳地鐵11號線至車公廟站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約41分鐘。

延伸閱讀：1.2米小童、70歲長者免費！必餵小老虎

豬仔包 曾跟豬仔包媽媽到訪深圳野生動物園，指1.2米以下小朋友與70歲以上長者均可免費入場。好們當日先坐小火車至「猛獸谷站」，既可留意火車各站的特色景點，亦可即到最受歡迎的「猛獸谷區」去餵老虎。由於只有兩架專車餵老虎，故每班車需等約30分鐘或以上，而每次餵老虎每人$50，家長可免費帶同一名1.2米以下小朋友同行；亦可選乘搭小火車至欣賞馬戲表演，馬戲活動於平日免費，當中雜技表演較精彩，值得一看。動物園亦有冰雪世界。冰雪世界入場需租借衣服，每人$30（大小同價），內有冰雕可打卡，亦有冰滑梯，每次收費$10。而動物區可選擇餵食長頸鹿、斑馬，飼料$20份！（價錢或有調整，請根據現場價格）

可於深圳野生動物園內乘小火車到各景點。（圖片授權：fb@豬仔包の開心日常）

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