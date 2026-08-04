永東巴士全新港島線開通 單程票兌換券快閃價$6 上環/灣仔/北角上車往返深圳灣/長隆｜親子優惠

親子優惠｜家住港島區的朋友，想帶小朋友北上玩樂，交通方便較為轉折，近日永東巴士開通全新港島線，各位爸媽終於可以跟小朋友輕鬆北上，而且有多個上車點，更設有大灣區13條長線，可以去各區長隆玩樂，又可以去廣州融創熱雪奇蹟玩雪，去新會、中山、清遠都可以坐巴士直達。今日（4日）永東巴士更推出優惠，驚爆價單程車票兌換券（港島往/返深圳灣）只需HK$6。即睇永東巴士優惠詳情，早早預訂搶車票！

親子優惠｜永東巴士全新港島線開通 驚喜價$6

永東巴士於九龍新界有多個上車點直通大灣區多個熱門目的地，但未有提供港島線，今個暑假終於開通港島區，更設有上環、灣仔、北角上車點，還有多達大灣區13條長線，港島居民輕鬆解決北上交通！今日（4日）還有限量必搶單程HK$6直達深圳灣口岸！更有5折優惠碼只需HK$32.5/張直達前海冰雪世界/印力山姆/南山后海！

（圖片來源：KKday）

另外，亦可以選用優惠碼，扣減後每張單程車票兌換券HK$60，即可一車直達廣州熱雪奇蹟、清遠長隆及番禺長隆酒店，絕對是暑假親子遊首選！優惠更覆蓋大灣區長線，去佛山、中山石岐、順德、肇慶、清遠及江門等熱門地全部都可直達，而且無需自行轉車，節省排隊購票時間，記住購票需提供實名，下單後需二次確認車次狀態呀，買飛時要留意呀！

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜港島線開通限定｜必搶HK$6】永東巴士上環/灣仔/北角＜往/返＞深圳灣口岸單程兌換券1張

優惠：HK$6/位（原價HK$65/張）

*使用日期：即日起至2026年8月31日

*香港上/下車點：上環/灣仔/北角

*深圳上/下車點：深圳灣口岸

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【快閃優惠｜5折優惠碼】永東巴士上環/灣仔/北角＜往/返＞深圳灣口岸/前海冰雪世界/指定線路單程兌換券1張

優惠：輸入優惠碼「SZB4AUG」後：HK$32.5/張（原價HK$65/張）

*乘車日期：即日起至2026年9月27日

*香港上/下車點：上環/灣仔/北角

*深圳上/下車點：深圳灣口岸/深圳前海冰雪世界/深圳福田印力山姆線/深圳南山后海線（海岸城購物中心/聯想后海中心）

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【快閃優惠｜$38/張·連BigC泰國零食】永東巴士上環/灣仔/北角＜往/返＞深圳灣口岸/前海冰雪世界/指定線路單程兌換券1張

優惠：輸入優惠碼「WT4AUG」後：HK$38/張，加送BigC泰國零食（原價HK$65/張）

*乘車日期：即日起至2026年9月27日

*香港上/下車點：上環/灣仔/北角

*深圳上/下車點：深圳灣口岸/深圳前海冰雪世界/深圳福田印力山姆線/深圳南山后海線（海岸城購物中心/聯想后海中心）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：即日起至2026年8月8日

*購票需提供實名，訂單一經確認不做任何變更、退款及取消

【快閃優惠｜滿HK$160減HK$40】永東巴士上環/灣仔/北角＜往/返＞經深圳灣口岸往返大灣區13條線路單程兌換券1張

優惠：預訂2張總計HK$160/2張，使用輸入優惠碼「GBA4AUG」後：HK$60/張（原價HK$180/張）

*乘車日期：即日起至2026年9月27日

*香港上/下車點：上環/灣仔/北角

*適用路線：

．佛山線、台山線、九江/西樵線、順德線、肇慶線

．番禺線/番禺長隆酒店、廣州線、清遠線/清遠長隆酒店

．花都線/廣州熱雪奇蹟、鶴山線、新會線、江門線、中山石岐

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：即日起至2026年8月8日

*購票需提供實名，訂單一經確認不做任何變更、退款及取消

延伸閱讀：8大佛山親子好去處

親子短線遊｜乘坐香港高鐵至佛山，車程只需約1.5小時，那裏除了是功夫、舞獅等嶺南文化的發源地，近年亦已發展成一個新舊融和的城市，除了長隆，有不少好玩合家歡玩樂設施值得帶小朋友去探索，例如國家5A級景區長鹿旅遊休博園和於去年進行大升級的盈香心動樂園，足夠一家大小全日遊玩。至於愛文化歷史的家庭，也可到訪南風古灶一帶，賞古蹟玩陶藝，看盡佛山動靜兩面。

佛山親子好去處推介1：盈香心動樂園 2,000米長粉紅飛車

依山而建的「盈香心動樂園」前身為生態園，去年大幅升級改建成以機動遊戲為主的主題樂園，推出四大旗艦山上遊戲，包括騎鹿上山、粉紅飛車、登山飛毯及透明滑道樹上漂流，適合大人和小朋友遊玩，1.4米以上兒童可以自己駕駛，1.4米以下則可由大人陪同駕駛下山，全程近2,000米的賽道共設有11個彎位及五個360度回旋，利用坡度增加刺激感！

除了機動遊戲，盈香心動樂園還可親親小鹿、羊駝及小兔等動物。（圖片來源：《親子王》）

另一下山方式為「樹上漂流」，設1,100米透明滑道可穿梭水道和林間，山上景色優美，非常值得一玩！至於7至8月園區更會開放水上樂園可暢玩消暑，更會於周末延長開放至晚上八時。另外也有大量機動遊戲和親親動物環節，玩盡全園可真要花上兩天。

粉紅飛車刺激好玩，惟1.4米以下兒童須由大人陪同駕駛啊。（圖片來源：《親子王》）

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盈香心動樂園

地址： 廣東省佛山市高明區荷城街道西安冼村（凌雲山麓）

開放時間： 08:30 - 17:30 （停止入場：17:00） 暑假期間水上樂園12:00 - 20:00

門票： 單人票人民幣160元起，雙人票人民幣229元起（1.2米以下小童免費）

查詢： https://www.yxsty.com/ 或關注盈香心動樂園微信公眾號

佛山親子好去處推介2：佛山高明鷺棲台酒店 送樂園門票

要暢玩主題樂園，很多家長都會希望提早入場避開人潮，或者玩到閉園的最後一刻，為方便與節省時間那最好入住園區附近的酒店，就算小孩玩到斷電也不怕。

複式設計讓大人和小孩都有各自的玩樂和休息空間。（圖片來源：《親子王》）

距離「盈香心動樂園」只是五分鐘路程的佛山高明鷺棲台酒店，可說是家庭旅客的住宿首選，既提供偌大的親子房，又附贈兩日無限次出入樂園門票（兩大兩小），只需於入場時在售票窗口換領門票即可，非常方便。至於酒店本身雖然不是五星級，沒有華麗的大堂，但親子房裝修富童趣，複式設計把遊戲區和睡床區分，孩子睡後家長me time叫外賣也不怕吵醒孩子。唯一缺點是酒店附送的早餐其實來自旁邊的米粉店，味道稍遜，建議自行叫外賣或到園區，會有更多選擇。

超級飛俠運動複式套房面積達90平方米，可供兩大兩小入住， 設有沙包拳套、滑梯和攀爬架等，一定幫小朋友放足電。（圖片來源：《親子王》）

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佛山高明鷺棲台酒店 （盈香心動樂園店）

地址： 佛山高明區荷城街道冼村村道58號冼村商業街首層5號商鋪

房價： 親子主題房人民幣800元 / 晚起（包早餐、2大2小兩天盈香通玩套票1套）

佛山親子好去處推介3：佛山市城市展覽館 免費互動遊戲

大灣區城市近年發展迅速，佛山的輕工業如家具、陶瓷、家電向來聞名全國，但同時也擁抱新科技和重視保存傳統。想找個地方舒舒服服認識佛山，近年新開幕的佛山市城市展覽館便可以從互動遊戲中見證佛山新舊變遷。於館內的5D飛行影院 （須提前微信預約） ，可以鳥瞰視角遊覽佛山多個景點，並且可體驗高科技城景駕駛遊戲和摸擬龍舟體驗，全部免費。

佛山城市展覽館樓高四層，把高科技結合傳統， 適合小朋友入場參觀學習。（圖片來源：《親子王》）

館內更融入沉浸式體驗，仿如穿越時空回到古代，小朋友還可以玩詠春互動遊戲學基本套路，更可嘗試「電子書法」學寫三字經。全館冷氣充足，不失為雨天或炎夏的避暑好去處！

飛行影院座位有限，須提前於微信預約，不接受即場walk-in。（圖片來源：《親子王》）

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佛山市城市展覽館

地址： 佛山市順德區樂從華康道1號坊塔西側 （廣佛線世紀蓮B出口北行約200米）

開放時間：09:00 - 12:00、14:30 - 17:00 （星期一休館）

費用：全免

* 飛行影院須預先關注佛山市城市展覽館微信公眾號進行預約

佛山親子好去處推介4：嶺南天地 購物美食好去處

來到佛山想感受嶺南文化氣息，禪城區的祖廟附近便可一次過滿足觀光、打卡及欣賞表演等願望。已有逾千年歷史的祖廟設置了紀念館，展出一代宗師黃飛鴻及葉問的生平事跡，每日更有三場武術、醒獅表演時間，記得預早到場留定最佳觀賞位置。

晚上的嶺南天地配合燈飾，別有一番特色。（圖片來源：《親子王》）

而緊接着的嶺南天地則是欣賞傳統建築及逛街的好地方，由清代保留至今的鑊耳牆、青磚屋、石板街、雕花屋簷、騎樓等嶺南風格建築日夜展現不同風貌。家長亦可趁晚上在金魚燈飾下打卡，到訪由古蹟活化的餐廳、咖啡店、文創空間及時尚潮店等。

除了不同食肆和商店外，也有攤販售賣小食和精品等。（圖片來源：《親子王》）

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嶺南天地

地址：佛山市禪城區祖廟大街2號

開放時間：10:00 - 22:00

舞獅表演時段： 10:00 - 10:40（上午場）；14:15 - 14:55、15:30 - 16:10（下午場）

前往方法：佛山地鐵廣佛線祖廟站C出口

佛山親子好去處推介5：如是院子 復古風木炭銅火鍋

佛山不乏國內著名連鎖潮汕火鍋店，但帶着孩子想找間環境寧靜寬敞，又可以舒舒服服品嘗優質火鍋的餐廳，佛山高明區的「如是院子」可說是寶藏級之選。鄰近魚塘位處村莊之內的餐廳並不顯眼，但步入院子卻恍如進入世外桃源，石板路、流水和古樸的木建築洋溢復古風，推開木門映入眼簾的是用心的布置，氣氛相當悠閒，難怪吸引不少人前來打卡。

如是院子外的確有個庭園，秋冬可在戶外享用下午茶。（圖片來源：《親子王》）

除了提供意粉、薄餅等輕食，店家更會推出手工窯烤麵包，更可預約木炭銅火鍋 （四人起），店家會即日到菜市場買材料確保新鮮。店內飼養了十來隻可愛小貓，主要在庭園活動，性格親人。店內外每個角落都是打卡位，建議預留半日慢慢享受閒情。

店裏的貓店長BB們全都非常可愛，前後兩個庭院都是牠們的玩樂天地。（圖片來源：《親子王》）

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如是院子

地址：高明區平山大道丹沖村停車場

營業時間：09:30 - 21:00

查詢：13928502262 （國內電話 / 吳先生）

*木炭銅火鍋 （4位起），須預先聯絡店家安排。

佛山親子好去處推介6：南風古灶 感受佛山陶文化

除了高速發展的一面，佛山的陶文化可追溯至500年前的明代正德年間。佛山的「石灣陶都」曾名揚天下，「南風古灶」內仍保留了世界現存最古老、且至今仍在使用的龍窯，幾百年來無間斷運作燒磁，更列入健力士世界紀錄。

進入南風古灶需購買門票。（圖片來源：《親子王》）

如今「南風古灶」可以欣賞古蹟，更已變成文創藝術區，建有可了解各種陶瓷文化的陶瓷博物館，還有陳列了多個陶瓷雕塑的陶瓷公園，售賣各種陶瓷製品的陶瓷工作坊等，遊客可觀看及購買知名的石灣公仔。除此之外，景區內還有九江雙蒸博物館和香雲紗博物館，是了解傳統文化的好去處。

現仍有南風灶與高灶兩座明代古龍窯，至今仍不定期點火燒窯。因窯口向南，得名「南風」。（圖片來源：《親子王》）

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南風古灶

地址：廣東省佛山市禪城區高廟路6號

開放時間： 08:30 - 17:30營業（17:00停止售票）

門票： 成人人民幣25元、6歲以下兒童及60歲以上長者人民幣12.5元、6歲以下免費。

佛山親子好去處推介7：石灣無陶手作館 手把手學習陶藝

難得來到「石灣陶都」，除了用眼睛飽覽各樣陶瓷作品，當然也得動動雙手，跟職人學習拉坯造陶瓷。儘管「南風古灶」內也有DIY工作坊，但店內面積較狹窄，加上假日可能人多需等候。離「南風古灶」約10分鐘路程有間「石灣無陶手作館」，

工作坊於龍翔陶藝工房內進行，環境寬闊。（圖片來源：《親子王》）

本身是陶瓷工房，但亦接受大、小朋友在店內玩陶泥，體驗拉坯。導師經驗豐富有耐性，手把手帶領小朋友創作不同的形狀的陶藝作品，如孩子年紀尚幼，亦可以不拉坯簡單以陶泥塑造不同公仔。完成後的作品會於工房內以高溫燒製，如時間許可大約兩星期後可回來上色，或者由職員代上色並郵寄至香港。

一開始每人各分發一坨陶泥感受試玩拉坯。（圖片來源：《親子王》）

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石灣無陶手作館

地址： 佛山石灣鎮街道躍進路29號 （南風古灶特色步行街直走十字路口直行500米）

開放時間：09:30 - 18:30 （建議以微信預約）

收費： 人民幣128元 / 雙人 （兩件作品），如需上色及燒製每件加人民幣38元（可代以順豐到付方式寄到香港）

佛山親子好去處推介8：安喜曼．元宿 性價比高親子房

香港至佛山站的高鐵班次較少，而且時間上未必契合，所以不少人會選擇改道班次較多的廣州南站。想找個旺中帶靜又方便前往各個景點的親子住宿，位於佛山祖廟瀾石地鐵站旁的「安喜曼．元宿」便是個不錯選擇，人均只需人民幣100多元，即可入住寬敞的童趣親子房。房間內有滑梯、帳蓬等玩具，也有大投影屏幕方便播放卡通影片等。

童趣親子房自帶迷你playhouse，有齊滑梯和小韆鞦等， 較適合2至6歲小朋友。（圖片來源：《親子王》）

酒店頂層的空中花園是打卡熱點，設有仿古屋簷模仿坐在屋頂上。酒店提供簡單早餐，也附設咖啡店，氣氛甚chill。酒店座落在河邊，旁邊是免費開放的狀元文化館，亦可徒步至新福港新DNA購物中心，購物觀光都非常便利。

房間裏的玩具放在木地台上，尚算整潔。（圖片來源：《親子王》）

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安喜曼．元宿 （佛山祖廟瀾石地鐵站店）

地址：佛山禪城區石灣鎮街道黎沖東街村7巷11號

房價： 人民幣500元起 / 晚（童趣親子房，備兩張雙人床，可容納最多2大2小）

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