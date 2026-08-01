迦密愛禮信小學社區親子閱讀會 免費玩小手工+親子閱讀技巧分享 送經典幼兒讀本

不論訪問中、小學校長或老師，狀元還是尖子，每每講到要提升語文能力，還是離不開閱讀，而且最好是拿起一本實體書細意感受文字。位於沙田大圍區的迦密愛禮信小學，將於8月舉行「社區親子閱讀會」，歡迎幼稚園家庭參與，既有專家故事演繹，亦設有小手工工作坊，更準備了精美圖書贈送給出席家庭，是暑假期間不容錯過的親子知性活動。

迦密愛禮信小學社區親子閱讀會 家長學生齊齊學

迦密愛禮信小學社區親子閱讀會邀請到童書作者雅燕媽媽（Ms Irene）以及葉藹苓主任作主持。她們將會運用生動有趣、富感染力的技巧，分別帶領幼兒進入中英文圖書的世界，讓小朋友在輕鬆愉快的氣氛中，體會閱讀的無窮樂趣。

（AI生成示意圖） ​

除了讀故事外，還加設小手工及延伸互動環節。小朋友可以發揮創意，將故事中的情節轉化為實體手工作品，加深對繪本內容的理解與記憶；活動亦專為家長安排了「親子閱讀技巧分享」，專業教育工作者將示範如何透過故事引導孩子主動思考，協助幼兒愛上閱讀。

（AI生成示意圖） ​

8月的閱讀會主題是開學了，凡出席家庭會獲贈法國經典幼兒讀本《米米日記 第一天上學》，很適合親子共讀，閱讀會名額先到先得，額滿即止，家長可把握這個學習帶領幼兒開卷的機會啦！

《米米日記 第一天上學》（參考圖片/網上圖片）

迦密愛禮信小學（資料圖片）

迦密愛禮信小學社區親子閱讀會

日期：8月29日（星期六）

時間：10:00 - 11:00

地址：大圍顯徑邨

費用：全免（先到先得，額滿即止。）

主持：葉藹苓主任、童書作者雅燕媽媽（Ms Irene）

查詢：2699 6945

報名：＞＞按此＜＜

親子共讀3大好處

很多家長都知道閱讀的重要性，但要建立「親子共讀」的習慣非易事。親子共讀效益遠不止於擴充字彙，更可帶來以下三大好處：

1. 增加親子情感 建立強大安全感

當家長關掉電子產品，專心擁著孩子共讀時，孩子能感受到無條件的陪伴與愛。這種親密的互動能為幼兒帶來極大的安全感，有助建立健康的依附關係與情緒穩定度。

（AI生成示意圖）

2. 提升語文理解與語言表達能力

繪本中詞彙豐富度遠高於日常口語對話。共讀過程中，孩子能自然接觸到更廣泛的句型與字詞。配合家長的提問與討論，孩子能學會如何組織語言、表達感受，奠定良好的聽說讀寫基礎。

（AI生成示意圖）

3. 激發想像力與同理心發展

圖書以豐富的插畫與故事情節引導孩子探索未知的世界。透過故事角色的遭遇，孩子能學會站在他人角度思考問題，培育同理心；未完結的情節與繽紛的畫面，也能激發孩子的想像力與創造力。

（AI生成示意圖）

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